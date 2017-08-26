Прогноз на матч Луч-Энергия — Тамбов. Рекомендуемые ставки от экспертов 27.08.17

Анализ большого количества футбольных матчей, который ежедневно делают эксперты нашего ресурса, позволяет нам накапливать огромный опыт, что, в свою очередь, способствует эффективности прогнозирования. Это означает, что прогнозы наших экспертов – это ставки с высокими шансами проходимости, которые на дистанции позволяют получить стабильный плюс. Сегодня мы выбрали для прогнозирования матч, в котором встретятся команда Луч-Энергия и команда Тамбов. Отметим, что оба футбольных клуба известны во всем мире, так как они демонстрируют отличные результаты, всегда ведут борьбу только за самые высокие места. Однако сегодняшний матч для команд будет особенным, так как победа позволит одному из соперников существенно увеличить свой отрыв от конкурентов в турнирной таблице, фактически гарантируя решение поставленных руководством задач на нынешний сезон. Естественно, к предстоящему матчу в составах обеих команд подходят серьезно. Менеджеры отметили, что постараются задействовать в этой игре всех ведущих ключевых футболистов. Конечно, в СМИ этому матчу тоже уделяют большое внимание, так как не каждый день команды проводят матчи такого уровня. В общем, все указывает на то, что противостояние обещает быть напряженным, с обилием борьбы на всех участках поля. Учитывая, что в составах обеих команд выступают профессионалы высокого уровня, наши эксперты ждут результативного противостояния, а сам матч, по-нашему мнению, должен получиться очень интересным. Поэтому мы рекомендуем не пропустить его.

В матче команды Луч-Энергия и команды Тамбов, встречающихся между собой в рамках чемпионата, большое значение для экспертов нашего портала будет иметь судейский фактор. Дело в том, что обеим командам сейчас необходимо набирать очки, так как ситуация для них в турнирной таблице складывается не очень благоприятная, и они имеют риск плотно осесть в подвале турнирной таблицы. Напомним, что до конца чемпионата осталось не так много туров, поэтому обеим командам крайне важно набирать очки, особенно в матчах с прямыми конкурентами. Обычно, как показывает практика, в матчах команд из низов турнирной таблицы, футболисты не церемонятся друг с другом, совершают грубые фолы, используют провокации и симуляции. Разные арбитры реагируют на это по-разному. Однако судья, который будет обслуживать этот матч, относится к числу очень строгих рефери, поэтому он будет свистеть каждый фол и давать предупреждения за неспортивное поведение на футбольном поле. А это означает, что в этом матче бетторам стоит внимательнее присмотреться к общему тоталу желтых карточек и удалению. В принципе, сейчас уже все букмекерские конторы принимают ставки на подобные события не только до начала матча, но и по ходу игры, поэтому вероятность сыграть такие ставки по более высокому коэффициенту сильно возрастает. Как правило, арбитры удаляют футболистов во втором тайме, так что, у бетторов есть возможность сыграть неплохую ставку за хороший коэффициент, главное, дождаться нужного момента. С остальными прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже, они приведены с детальным описанием.

Встреча команды Луч-Энергия и команды Тамбов, которые проведут очный матч, в рамках чемпионата будет носить принципиальный характер, так как сейчас обеим футбольным командам необходимо показывать стабильные результаты, чтобы иметь возможность укрепить свои позиции в турнирной таблице чемпионата. Исходя из этого, а также учитывая фактор судейства и личные встречи между этими футбольными клубами, наши эксперты пришли к мнению, что коэффициенты, предлагаемые букмекерами на пенальти и удаление в этом матче, являются несколько завышенными, поэтому мы рекомендуем бетторам заиграть эти позиции. Общий тотал фолов и желтых карточек мы тоже рассматриваем на больше, так как игра в этом матче будет идти от ножа, очки нужны и хозяевам поля, и гостям. Общий тотал забитых голов команды вряд ли перебьют, здесь ожидается вязкая игра в центре поля с большим количеством нарушений со стороны одной и другой команды. А это означает, что болельщики, скорее всего, не увидят много опасных моментов, а судьбу матча решит один или максимум два забитых мяча. Так как команды будут действовать, преимущественно, в центре поля, то общий тотал угловых они тоже вряд ли пробьют на больше, так как для этого необходимо много атаковать. Относительно фаворита этого матча, то здесь, фактически, равные шансы на победу у обеих команд. Даже, несмотря на то, что хозяева поля будут играть перед своими болельщиками, у гостей тоже есть шансы на победу в этом матче, поэтому делать ставки на основной исход этого матча до его начала мы не рекомендуем, букмекеры выставили свои линии правильно.

Матч закончится триумфом Луч-Энергия — 1.95, ничья в матче — 3.45, матч закончится триумфом Тамбов — 4.1.

Сегодняшний матч, в котором встретятся команда Луч-Энергия и команда Тамбов можно назвать матчем тура, так как команды будут биться не на жизнь, а на смерть, ведь терять очки нельзя ни одному из соперников, в противном случае, это серьезно осложнит жизнь проигравшему в турнирной таблице. Матч анонсировали достаточно давно, поэтому, нет сомнений в том, что его будут смотреть все ценители современного футбола. В составах одной и другой команды выступает большое количество известных футболистов, действия которых на футбольном поле вызывают настоящий восторг у публики, так что, аншлаг на стадионе и у экранов телевизоров гарантирован. А там где азарт – там обязательно ставки, ведь мало кто из футбольных болельщиков откажется проверить свое мнение относительно исхода такого матча, сделав небольшую ставку в букмекерской конторе. Наши эксперты предлагают большой выбор ставок на это событие, так как в линиях букмекерских контор на этот матч предложен просто гигантский выбор ставок и мы, конечно же, не могли пройти мимо некоторых предложений. Всем отлично футбольного вечера, и выигрышных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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