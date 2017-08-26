Прогнозы и ставки специалистов на матч Ньюэллс Олд Бойс — Унион Санта-Фе 27.08.17

В матче команды Ньюэллс Олд Бойс и команды Унион Санта-Фе, который в ближайшее время состоится в рамках очередного тура футбольного чемпионата, хозяева поля постараются прервать неудачную серию. Однако сделать это будет не так-то просто, так как их соперник – команда Унион Санта-Фе, коллектив, которому тоже необходимы очки. Так что, всех любителей футбола ждет интересное противостояние, которое обостряется еще и тем, что оба клуба являются представителями одного региона, следовательно, нас ждет настоящая рубка. Вообще, тем дерби и матчей команд из одного региона или города, в последнее время, в современном футболе стала довольно острой. Особенно это касается ведущих футбольных чемпионатов. Более развитые регионы и города могут позволить себе выставить в высших лигах чемпионата сразу несколько футбольных клубов. В зависимости от самого чемпионата и отношений между этими командами, в некоторых чемпионатах более слабые команды фактически без борьбы проигрывают своим более сильным соперникам по дерби, однако матч команды Ньюэллс Олд Бойс и команды Унион Санта-Фе – это настоящее рубилово, в котором футболисты обеих команд будут до конца сражаться за победу в матче, так как амбиции этих футбольных команд не позволяют им пассивно действовать в матчах с основными конкурентами не только по турнирной таблице, но и по борьбе за звание лучшей команды региона. На основании этого наши эксперты сделали ряд интересных прогнозов на этот матч, которые позволят точно многократно усилить эмоции от просмотра этой интереснейшей игры.

Для прогнозирования футбольного матча между футболистами команды Ньюэллс Олд Бойс и футболистами команда Унион Санта-Фе эксперты нашего портала решили воспользоваться статистикой противостояний этих команд. Оба клуба встречаются между собой ежегодно, а также их пути несколько раз пересекались в рамках различных футбольных турниров. Однако это было достаточно давно, и те матчи не имеют никакого интереса с точки зрения статистики, так как с тех пор существенно изменились составы клубов, менеджеры и тактика этих футбольных клубов. Именно поэтому мы решили в своих прогнозах оттолкнуться от статистики очных встреч команды Ньюэллс Олд Бойс и команды Унион Санта-Фе прошлых лет. Также мы учитывали текущую форму команд, наличие травмированных футболистов основы и задачи, которые сейчас стоят перед клубами. Напомним, что в текущем чемпионате оба клуба ведут борьбу за высокие места, а учитывая, что до конца чемпионата осталось не так много туров, то командам необходимо позаботиться о том, чтобы набрать как можно больше очков. Особенно важно набирать очки в матчах с прямыми конкурентами, которыми сейчас и являются эти команды. Менеджеры накануне матча заявили, что их подопечные полностью готовы к матчу, а на матч команды выйдут в оптимальных составах, что позволит им продемонстрировать отличный футбол и добиться положительного результат. Все футболисты настраиваются только на победу, поэтому болельщиков ждет жаркое противостояние, исход которого и постарались предсказать эксперты нашего ресурса.

В матче команды Ньюэллс Олд Бойс и команды Унион Санта-Фе победа будет иметь для каждого из соперников ключевое значение, так как позволит укрепить свои позиции в турнирной таблице чемпионата. Напомним, что команда Ньюэллс Олд Бойс и команда Унион Санта-Фе ведут борьбу за верхние строчки турнирной таблицы. Исходя из календаря, у обеих команд есть хорошие шансы попасть в один из клубных турниров на будущий год. Однако сегодня, в очном противостоянии, одна из команд может практически решить все вопросы. Так что, наши эксперты полагают, что это противостояние будет очень и очень напряженным. Исходя из этого, учитывая статистику личных встреч, а также беря во внимание судейский фактор, мы полагаем, что ставки на пенальти и удаление в этом матче являются полностью оправданными. Из статистических ставок мы бы рекомендовали обратить внимание на общий тотал нарушений правил и желтых карточек на больше. Матч будет проходить в борьбе, ожидается много силовых противостояний в центре поля, симуляций и провокаций. Естественно, даже учитывая лояльное отношение арбитров к таким событиям, судья не сможет не наказывать грубиянов, поэтому ждем здесь обилие желтых карточек и нарушений. Относительно фаворита, то здесь трудно отдать предпочтение одной из команд, так как и у команды Ньюэллс Олд Бойс и у команды Унион Санта-Фе есть свои сильные и слабые стороны. Скорее всего, наиболее закономерным итогом этого противостояния будет ничья, но мы все же рекомендуем воздержаться от ставок на исход в этом матче.

Матч закончится триумфом Ньюэллс Олд Бойс — 1.8, ничья в матче — 3.8, матч закончится триумфом Унион Санта-Фе — 4.3.

Сегодняшний матч, в котором встретятся команда Ньюэллс Олд Бойс и команда Унион Санта-Фе можно назвать матчем тура, так как команды будут биться не на жизнь, а на смерть, ведь терять очки нельзя ни одному из соперников, в противном случае, это серьезно осложнит жизнь проигравшему в турнирной таблице. Матч анонсировали достаточно давно, поэтому, нет сомнений в том, что его будут смотреть все ценители современного футбола. В составах одной и другой команды выступает большое количество известных футболистов, действия которых на футбольном поле вызывают настоящий восторг у публики, так что, аншлаг на стадионе и у экранов телевизоров гарантирован. А там где азарт – там обязательно ставки, ведь мало кто из футбольных болельщиков откажется проверить свое мнение относительно исхода такого матча, сделав небольшую ставку в букмекерской конторе. Наши эксперты предлагают большой выбор ставок на это событие, так как в линиях букмекерских контор на этот матч предложен просто гигантский выбор ставок и мы, конечно же, не могли пройти мимо некоторых предложений. Всем отлично футбольного вечера, и выигрышных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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