Ставки на матч Энвигадо – Агилас Дорадас, прогноз на футбол от 28.08.17

Экспертам нашего ресурса всегда нравилось анализировать наиболее интересные противостояния, исходы которых не берутся предсказать даже наиболее опытные эксперты и прогнозисты, которых в современном футболе, да и в других видах спорта в последнее время развелось превеликое множество. Это своеобразный вызов, так как, делая прогнозы на матчи лидеров чемпионата, всегда чувствуешь себя на одном уровне с великими футболистами. В общем, мы никак не могли пройти мимо матча, в котором команда Энвигадо и команда Агилас Дорадас будут определять сильнейшего. Оба клуба имеют в своих составах отличных футболистов, которые под руководством известных опытных менеджеров демонстрируют отличный футбол. Фактически, в нынешнем сезоне оба клуба показывают футбол высокого уровня, поэтому их называют основными претендентами на борьбу за высокие места в чемпионате. Напомним, что сейчас чемпионат входит в завершающую стадию, однако это не означает, что футболисты могут позволить себе расслабиться, так как главная борьба еще впереди, и только тот клуб, который покажет футбол действительно высочайшего класса, может занять высокое место по итогам чемпионата. Встреча команды Энвигадо и команды Агилас Дорадас будет настоящей изюминкой футбольного тура, мы советуем не пропустить этот матч, а о ставках на эту игру уже позаботились эксперты нашего портала, приготовив много интересных прогнозов. Кстати, многие наши прогнозы можно использовать не только для ставок до начала матча, но и походу игры. Советуем это учитывать.

Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что современный футбол превратиться в абсолютно непредсказуемую игру, в которой будет забиваться голов не меньше, чем шайб в хоккее. Если с хоккеем все понятно, и сама специфика этого вида спорта подразумевает большое количество шайб, то в футболе все не так однозначно. Появление большого количества футболистов атакующего амплуа послужило толчком к тому, что менеджеры начали использовать абсолютно новые тактические схемы, которые позволяют командам забивать много голов в ворота своих соперников. При этом акцент в таких схемах делается, прежде всего, на атаку, поэтому и у соперников появляются шансы. Такая тактика вначале использовалась только теми футбольными клубами, которые могли позволить себе приобрести лучших футболистов атакующего плана, однако теперь в таких игроках нет недостатка, поэтому все больше и больше команд перенимает эту тактику, следовательно, в самые ближайшие годы стоит ждать того, что все футбольные чемпионаты будут играть по такой схеме. Сегодняшние соперники – команда Энвигадо и команда Агилас Дорадас тоже используют подобную тактику, оба клуба имеют отличную полузащиту, футболисты которой в любой момент матча могут перестроиться и начать действовать как полноценные футболисты атаки. Исходя из этого, а также учитывая тот факт, что команда Энвигадо и команда Агилас Дорадас практически все свои очные матчи сыграли на больше, эксперты нашего ресурса полагают, что сегодняшний матч тоже может быть результативным. Больше прогнозов с описанием от наших экспертов можно найти ниже. Всем удачных ставок.

Эксперты нашего портала не согласны с букмекерами, предлагающими небольшой коэффициент на победу команды Энвигадо в матче с футболистами команды Агилас Дорадас. Несмотря на то, что хозяева поля опережают своих соперников в турнирной таблице, а также демонстрируют отличный футбол в родных стенах, мы думаем, что у гостей есть шансы побороться в этом матче. У хозяев поля не будет нескольких ключевых футболистов, поэтому даже фактор родного поля и класс команды здесь не имеют такого преимущества, чтобы хозяева поля были такими фаворитами. Гости умеют играть в выездных матчах, так как действуют в атакующем стиле, и в текущем сезоне смогли забить всем своим соперникам. Из этого следует, что индивидуальный тотал команды Агилас Дорадас лучше играть не больше. При этом команда Агилас Дорадас не отличается мощной защитой, а в родных стенах команда Энвигадо всегда действуют агрессивно, так что, общий тотал в матче тоже можно заигрывать на больше. Относительно основного исхода этого матча, то здесь предпочтительно брать фору гостей, хотя, более рисковые бетторы могут сделать ставки на то, что команда Агилас Дорадас не проиграет в этом матче. Общий тотал угловых мы рассматриваем на больше, так как и команда Энвигадо, и команда Агилас Дорадас атакуют флангами, стараясь найти голову больших нападающих, а при стандартах к атаке подключаются мощные защитники, поэтому стандарты – ударное оружие обеих команд. Нарушений и желтых карточек в этом матче должно быть много, так как команды действуют довольно агрессивно при отборе мяча, да и в личных встречах практически всегда пробивали заявленные букмекерами тотал этих статистических ставок.

Триумфатором станет Энвигадо — 1.8, нет победителей — 3.8, триумфатором станет Агилас Дорадас — 4.3.

Сегодняшний матч, в котором встретятся команда Энвигадо и команда Агилас Дорадас можно назвать матчем тура, так как команды будут биться не на жизнь, а на смерть, ведь терять очки нельзя ни одному из соперников, в противном случае, это серьезно осложнит жизнь проигравшему в турнирной таблице. Матч анонсировали достаточно давно, поэтому, нет сомнений в том, что его будут смотреть все ценители современного футбола. В составах одной и другой команды выступает большое количество известных футболистов, действия которых на футбольном поле вызывают настоящий восторг у публики, так что, аншлаг на стадионе и у экранов телевизоров гарантирован. А там где азарт – там обязательно ставки, ведь мало кто из футбольных болельщиков откажется проверить свое мнение относительно исхода такого матча, сделав небольшую ставку в букмекерской конторе. Наши эксперты предлагают большой выбор ставок на это событие, так как в линиях букмекерских контор на этот матч предложен просто гигантский выбор ставок и мы, конечно же, не могли пройти мимо некоторых предложений. Всем отлично футбольного вечера, и выигрышных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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