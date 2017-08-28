Прогнозы и ставки на матч Бейтар — Ашдод 28.08.17

Современный футбол представлен большим количеством ярких команд, в составах которых выступает огромное количество перспективных молодых футболистов, которые своими активными действиями на футбольном поле стараются пробить себе дорогу в топ-клубы современного футбола. У одних футболистов это получается, у других – нет, однако их старания привносят огромный вклад в развитие современного футбола, делая его динамичным, результативным и непредсказуемым. В составах команды Бейтар и команды Ашдод, которые будут определять сильнейшего в очном противостоянии, тоже есть перспективная молодежь. Эти футболисты уже успели заявить о себе не только на уровне клубных соревнований, но и на уровне сборных. В нынешнем чемпионате команда Бейтар и команда Ашдод хоть и находятся в числе клубов, которые имеют шансы на завоевание высоких мест в турнирной таблице по итогам чемпионата, вряд ли могут прыгнуть выше головы. Поэтому им нет необходимости демонстрировать защитную игру в очном матче. Напомним, что оба клуба в нынешнем сезоне отличаются хорошей атакой, действующей стремительно и мобильно. По мнению экспертов нашего портала, в этом матче нас ждет атакующий футбол, так как лидеры обеих команд постараются проявить себя в надежде на то, что их заметят скауты ведущих футбольных клубов. Да и очная статистика противостояний этих команд говорит о том, что нас ждет веселый футбол. Поэтому наши эксперты советуют всем любителям футбола воспользоваться нашими прогнозами и не пропустить этот интереснейший матч.

Относительно противостояния команды Бейтар и команды Ашдод, прогнозы на которого наши эксперты решили предложить свои прогнозы. Оба клуба в текущем сезоне выступают очень и очень неплохо. Судя по тому, как обе команды играют во второй части сезона, складывается впечатление, что руководство поставило задачу занять высокие места в турнирной таблице. В принципе, отталкиваясь от игры, которую показывают команды, а также учитывая тот факт, что клубам в межсезонье удалось сохранить всех своих лидеров, поставленные задачи не кажутся невыполнимыми. Для этого достаточно более-менее ровно отыграть в оставшихся матчах сезона. Однако сделать это будет очень непросто, так как впереди у команды Бейтар и команды Ашдод серьезные соперники, которые претендуют на чемпионство. Относительно статистики личных встреч между этими футбольными клубами, то здесь, скорее, стоит рассматривать матч на тотал больше, так как между собой эти команды играют результативно. Да и в текущем чемпионате менеджеры клубов делают ставку на атаку, чем лишний раз подтверждают верность предположений наших экспертов. Еще стоит обратить внимание на тот факт, что в лазарете команд нет представителей атаки, так что, в сегодняшнем противостоянии передние линии команд будут представлены основными нападающими. В общем, нас ждет интересное противостояние, с детальными прогнозами наших экспертов на которое можно ознакомиться ниже.

Не всегда эксперты нашего портала согласны с букмекерами, выставляющими котировки на футбольные матчи. Однако сегодня у нас нет никаких возражений относительно тех коэффициентов, которые были выставлены на матч команды Бейтар и команды Ашдод. Хозяевам поля сейчас очень нужны очки, так как они ведут борьбу за верхние строчки в турнирной таблице. Гости тоже нуждаются в очках, однако они им необходимы совсем для других целей – команда Ашдод должна обезопасить себя от зоны вылета. В принципе, у гостей есть еще достаточно матчей для выполнения своих задач на сезон, тогда как хозяева поля не имеют права на ошибку. Учитывая, что команда Бейтар уверенно выступает перед родными болельщиками, и с командами, уровня гостей никогда не имела проблем на своем поле, а также учитывая настрой хозяев поля, наши эксперты предполагают, что команда Бейтар уверенно победит своих соперников. Именно поэтому мы рекомендуем в этом матче делать ставки на победу команды Бейтар и на фору команды Бейтар. Учитывая, что гости в выездных матчах пропускают много, наши эксперты полагают, что сегодня оптимальной ставкой будет ставка на индивидуальный тотал хозяев поля на больше. При этом можно сделать ставки и на общий тотал на больше, исходя, конечно же, из того, что команда Бейтар победит разгромно. В принципе, ставка на пенальти в этом матче является вполне оправданной, так как команда Бейтар привыкла непрерывно атаковать ворота своих соперников в родных стенах, а под таким натиском даже самые опытные защитники могут допустить ошибку. Еще перспективно выглядит ставка на индивидуальный тотал угловых команды Бейтар на больше, в расчете на то, что хозяева вряд ли удовлетворяться 1 или 2 забитыми голами.

Матч завершится победой Бейтар — 2, матч завершится победой Ашдод — 3.87, нет победителей — 3.4.

Встреча команды Бейтар и команды Ашдод – это всегда интересно и непредсказуемо. В составах обеих команд выступают известные футболисты, игра которых завораживает миллионы болельщиков. Многие современные подростки хотят быть похожими на этих футболистов, выбирая футбол, как стиль жизни. Сейчас между этими футбольными клубами идет напряженная борьба в чемпионате. Напомним, что уже совсем скоро футбольные чемпионаты подойдут к концу, поэтому командам необходимо набрать максимальное количество очков, чтобы опередить своих конкурентов по турнирной таблице. Нашим эксперты обратили внимание на этот матч, так как мы отлично понимает, что футбольные болельщики не смогут оставить такое событие без внимания, естественно, многие будут делать ставки на этот матч. Поэтому, мы решили предложить свои прогнозы на противостояние команды Бейтар и команды Ашдод. Мы уверены, что игра получиться очень интересной, впрочем, как и все противостояния этих футбольных клубов. Следовательно, болельщики не зря проведут время, а при помощи наших прогнозов, смогут и неплохо заработать.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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