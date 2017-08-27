Прогнозы и ставки на матч Кайзерслаутерн — Айнтрахт Б 28.08.17

В современном футболе каждый тур чемпионатов сопровождается яркими матчами, в которых встречаются пусть и не лидеры чемпионатов, но команды, в составе которых выступает много амбициозных футболистов, способных порадовать болельщиков яркой и результативной игрой. Вообще, если рассматривать результаты большинства футбольных чемпионатов, то можно отметить тенденцию результативного футбола, который потихоньку вытесняет скучный оборонительный футбол с минимумом моментов. Действительно, болельщики хотят видеть своих кумиров, действующих в стремительных атаках на ворота своих соперников, забивающих голы и празднующих успех. В составах многих футбольных команд достаточно молодых футболистов, которые жаждут признания, жаждут играть в футбол на самом высоком уровне, и добиваться наград. Именно на таких футболистов делают ставку многие современные футбольные менеджеры. И эта ставка вполне себя оправдывает, так как, наряду с яркой игрой, команды демонстрируют результат. А это для команд – самое главное. Сегодня болельщиков ждет интересный матч, команда Кайзерслаутерн и команда Айнтрахт Б – участник этого противостояния, известные футбольные клубы. Сейчас обеим командам крайне необходимо удержать занимаемые позиции в турнирной таблице чемпионата, а для этого нужно стабильно набирать очки. Сделать это можно только благодаря активным атакующим действиям. Эксперты нашего портала, после тщательно анализа этого футбольного матча, пришли к выводу, что игра будет очень интересной и динамичной, поэтому советуем не пропустить этот матч и воспользоваться прогнозами, предложенными ниже.

Большинство известных футбольных экспертов в матче команды Кайзерслаутерн и команды Айнтрахт Б склоняются к тому, что хозяева поля легко разберутся со своими оппонентами. Однако эксперты нашего портала пока неоднозначны в своем мнении, так как необходимо все тщательно взвесить и проанализировать. С точки зрения турнирной таблицы, хозяева поля находятся в отличной позиции. Команде не угрожает вылет, и при определенных раскладах клуб может обеспечить себе высокое место в турнирной таблице. Однако, по неофициальной информации, у команды Кайзерслаутерн серьезные финансовые проблемы, поэтому вряд ли команда будет стремиться обременить себя на участие в ряде дополнительных турниров на будущий сезон. Гостям наоборот нужны очки, так как сейчас они находятся у самой зоны вылета. В принципе, команда играет в симпатичный футбол, пусть исполнителям и не хватает мастерства. Так что, мы полагаем, что здесь коэффициент на победу хозяев поля несколько занижен, да и личные встречи этих команд говорят о том, что между собой они всегда играют очень плотно. Немаловажное значение на результат матча окажет и погода, синоптики обещают дождь, что тоже существенно затруднит атакующие действия обеих команд. Исходя из этого, а также опираясь на ряд дополнительных факторов, эксперты нашего ресурса составили прогнозы на этот матч, с которыми любители футбола могу ознакомиться ниже. Мы полагаем, что каждый сможет выбрать хорошую ставку с высокой вероятностью проходимости.

Букмекеры и эксперты нашего ресурса практически не сомневаются в том, что в матче команды Кайзерслаутерн и команды Айнтрахт Б хозяева поля не будут иметь никаких проблем со своими соперниками. Команды разделяет в турнирной таблице практически пропасть, и если хозяева поля имеют отличные шансы на то, чтобы закрепиться в верхней части турнирной таблицы, то у гостей практически нет даже теоретических шансов на сохранение прописки в чемпионате на будущий год. Команда Айнтрахт Б оказалась одной из худших команд чемпионата, поэтому справедливо находится в числе команд, которые замыкают турнирную таблицу. А вот команда Кайзерслаутерн в текущем чемпионате показала отличный командный футбол, во втором круге клуб заиграл еще более расковано и свободно, а в родных стенах команда действует очень мощно. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на победу хозяев поля, а также на то, что команда Кайзерслаутерн пробьет заявленную фору. Мощная игра хозяев в атаке способствует большому количеству голов в их исполнении. Наши эксперты полагают, что в этом матче команда Кайзерслаутерн тоже будет действовать в атакующем стиле, поэтому общий тотал голов и индивидуальный тотал голов хозяев поля мы рекомендуем играть на больше. Индивидуальный тотал угловых команды Кайзерслаутерн, а также фору хозяев поля по этому статистическому показателю мы тоже рассматриваем, обилие атак, которыми славятся хозяева, всегда приводят к большому количеству стандартов в исполнении футболистов команды Кайзерслаутерн, скорее всего, так же будет и в этом матче. Нарушений правил и желтых карточек должно быть немного, так как футболистам незачем грубить, когда исход матча и так ясен.

Ничья в матче — 3.8, выиграет в противостоянии Кайзерслаутерн — 1.8, выиграет в противостоянии Айнтрахт Б — 4.3.

Сегодня футбол – это не просто игра, а еще и возможность неплохо заработать. Развитие всех видов спорта заставило расширяться букмекерский рынок, однако ставки на футбол пока остаются наиболее многочисленными. Скорее всего, это связано с тем, что у этого вида спорта огромная армия болельщиков во всех уголках мира. А, как известно, футбольные болельщики самые азартные люди в мире, они готовы поставить на победу своей команды всю до последней копейки. Этим и пользуются букмекеры. Однако эксперты нашего портала говорят, что пришло время сказать хватит букмекерам, и начать выигрывать на ставках. Наши эксперты ежедневно мониторят линии букмекерских конторах в поисках наиболее интересных ставок на футбол с высоким процентом проходимости. Для прогнозирования матчей мы пользуемся специальными программами, позволяющими нам лучше проанализировать предстоящий футбольный матч и найти интересные ставки. Каждый наш прогноз – это результат кропотливого труда, причем каждый прогноз мы даем с подробным описанием. Вместе мы сможет выиграть у букмекеров, не отрываясь от любимого занятия – просмотра футбольных матчей. Всем удачных ставок и зрелищного футбола!

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