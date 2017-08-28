Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Магдалена Рыбарикова
|28.08 18:00 по МСК.
|Камила Гиорги
Обыграет ли итальянка второй раз за месяц Магдалену Рыбарикову?
|Ак Барс
|28.08 19:00 по МСК.
|Амур
Командам из этой пары календарь на старте чемпионата выпал разный – «Амур» проводит сложнейшую выездную серию, «Ак Барс» пока играет дома. Как сложится в такой ситуации очная игра команд?
|Раду Албот
|28.08 19:15 по МСК.
|Эрнесто Эскобедо
Порадует ли американец Эскобедо домашнюю публику?
|Гётеборг
|28.08 20:00 по МСК.
|Дегерфорс
Отличный высокий коэффициент в матче Чемпионата Швеции!
|Вярнамо
|28.08 20:00 по МСК.
|Эстерс
Разбираем на составляющие матч шведского Superettan
|Орлеанс
|28.08 21:45 по МСК.
|Ланс
Серия "Ланса" из четырех поражений привела к отставке тренера. Чего же ожидать от "кроваво-золотых" теперь?
|Коритиба
|29.08 02:00 по МСК.
|Витория
22-й тур Чемпионата Бразилии завершает пара «Коритиба» – «Витория»
Событие такого масштаба в хоккее, как матч команды Динамо Москва и команды Йокерит происходит нечасто. Оба клуба достойно выступают в нынешнем регулярном сезоне КХЛ. К экватору чемпионата обе команды занимают достойные места в турнирной таблице, что позволяет им претендовать на участие в плей-офф по итогам регулярного сезона. Хотя, сейчас об этом говорить пока рано, так как чемпионат еще не закончился, а одной и другой хоккейной команде предстоит еще выступить в большом количестве матчей. Сейчас клубам необходимо думать о том, чтобы закрепиться как можно выше в турнирной таблице, так как в этом случае можно получить преимущество в виде слабого соперника. Судя по информации, которую наши эксперты смогли найти на официальных сайтах команд, в составе обоих клубов нет травмированных хоккеистов, и команды готовы начать матч в сильнейших составах. Это известие радует болельщиков, так как всегда есть соблазн посмотреть хоккей в исполнении лучших хоккейных команд, в которых выступают лучшие современные хоккеисты. Напомним, что команда Динамо Москва и команда Йокерит проводят очные матчи в каждом сезоне. Эти матчи отличается упорная борьба в каждом периоде, которая длится с началом матча и до финальной сирены. Скорее всего, по мнению наших экспертов, чего-то подобного стоит ожидать и в этом матче. Так что, любители хоккея могут замереть в предвкушении отличного противостояния.
Эксперты нашего ресурса стараются выбирать только наиболее интересные матчи в регулярном сезоне КХЛ. Хотя, если говорить об этом чемпионате, то стоит подчеркнуть, что в последние годы уровень чемпионата существенно улучшился. Сейчас принять участие в чемпионате КХЛ стремятся многие хоккейные клубы не только из Европы. Это говорит о том, что уровень хоккеистов, выступающих в командах – достаточно высок. Если взглянуть на сам чемпионат, то можно обратить внимание не только на большое количество известных хоккеистов, которые выступают в чемпионате в составе разных команд, но и на практически равные результаты клубов в битве за места плей-офф. Пока еще рано говорить о том, какие из команд будут бороться между собой за титул лучшей команды КХЛ по итогам нынешнего сезона. Сейчас только одно можно сказать наверняка – концовка сезона пройдет в очень напряженной борьбе, так как желающих попасть в число лучших клубов по итогам сезона будет намного больше, чем мест в плей-офф. Скорее всего, команды, которые сегодня сыграют между собой – команда Динамо Москва и команда Йокерит, смогут попасть в плей-офф, так как они пока демонстрируют ровные результаты. Если клубы продолжат играть в таком духе, то смогут квалифицироваться в плей-офф с высоких мест, что позволит им получить в первых матчах плей-офф более легких соперников. Так что, клубам есть куда стремиться.
Для наших экспертов спрогнозировать матч между командой Динамо Москва и командой Йокерит, которые сойдутся на ледовой площадке команды Динамо Москва в ближайшем матче чемпионате КХЛ, было не очень тяжело. Мы использовали статистические данные выступлений клубов в нынешнем сезоне, а также рассмотрели последние матчи между этими командами. Все это позволило нашим экспертам определить, что фаворитом противостояния являются хоккеисты команды Динамо Москва. Хозяева площадки отлично начали этот сезон и пока показывают стабильные результаты. Наши эксперты полагают, что отличное взаимодействие хоккеистов команды – результат упорной работы под руководством главного тренера, который и является главным вдохновителем клуба на победы. Гости тоже находятся в неплохой форме, однако клуб будет играть не первую игру на выезде, так что, скорее всего, у хоккеистов команды Йокерит накопилась усталость. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что команда Динамо Москва сегодня вполне способна победить, так как весь стадион будет неистово поддерживать своих кумиров и гнать их вперед, так что, хозяева просто элементарно могут перебегать гостей. Еще неплохой ставкой нам видится ставка на общий тотал заброшенных шайб в матче на больше. Команды всегда стараются играть открыто, так что, если у хоккеистов пойдет бросок, то оба клуба могут еще во втором периоде перебить заявленный букмекерами общий тотал шайб в этом матче.
Победителем станет Динамо Москва — 1.9, победителем станет Йокерит — 4.2, в игре никто не победит в основное время — 3.6.
В регулярном чемпионате КХЛ в каждом туре играется множество интересных противостояний. В хоккее отлично сочетается не только борьба, но и результативность, так что любители этого вида спорта будут получать наслаждение от противостояний двух известных хоккейных коллективов. Пока сезон только входит в среднюю стадию, поэтому у команд еще есть время для решения своих задач. Многие клубы не откладывают решение задач на концовку сезона, так как понимают, что сил может и не хватить. Тем более что если попасть в плей-офф, то там тоже необходимо показывать хорошую игру, так как в плей-офф не будет слабых команд, а малейшая ошибка может привести к поражению. Сейчас для многих команд отличное время набирать очки, и этим необходимо пользоваться. Наши эксперты ждут, что в противостоянии команды Динамо Москва и команды Йокерит мастера хоккея покажут действительно зрелищный матч, который не позволит болельщикам заскучать. Помимо этого, интерес к матчу будут подогревать прогнозы наших экспертов, с помощью которых можно обыграть букмекеров.
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