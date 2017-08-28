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|Магдалена Рыбарикова
|28.08 18:00 по МСК.
|Камила Гиорги
Обыграет ли итальянка второй раз за месяц Магдалену Рыбарикову?
|Ак Барс
|28.08 19:00 по МСК.
|Амур
Командам из этой пары календарь на старте чемпионата выпал разный – «Амур» проводит сложнейшую выездную серию, «Ак Барс» пока играет дома. Как сложится в такой ситуации очная игра команд?
|Раду Албот
|28.08 19:15 по МСК.
|Эрнесто Эскобедо
Порадует ли американец Эскобедо домашнюю публику?
|Гётеборг
|28.08 20:00 по МСК.
|Дегерфорс
Отличный высокий коэффициент в матче Чемпионата Швеции!
|Вярнамо
|28.08 20:00 по МСК.
|Эстерс
Разбираем на составляющие матч шведского Superettan
|Орлеанс
|28.08 21:45 по МСК.
|Ланс
Серия "Ланса" из четырех поражений привела к отставке тренера. Чего же ожидать от "кроваво-золотых" теперь?
|Коритиба
|29.08 02:00 по МСК.
|Витория
22-й тур Чемпионата Бразилии завершает пара «Коритиба» – «Витория»
Поклонники футбола с нетерпением ожидают 30-го августа 2017 года, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Кремень и Волынь. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Кремень, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 17:00.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Кремень – Волынь коэффициент на победу гостей просел до 3.87. На ничью он остался неизменным — 3.4, а на победу хозяев матча он немного вырос до 2.
Футбольный клуб Кремень в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Кремень сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Кремень выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Кремень не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
Последний матч футбольного клуба Волынь прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Волынь находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Волынь в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Между командами Кремень и Волынь всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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