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Черкасский Днепр — Горняк-Спорт: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Украины 30.08.17

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Черкасский Днепр — Горняк-Спорт: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Украины 30.08.17

Футболисты клуба Черкасский Днепр готовятся до 30-го августа 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Горняк-Спорт. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 17:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Черкасский Днепр – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Черкасский Днепр – Горняк-Спорт практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.5. Хозяева получили на свою победу котировку 1.85, а на гостей идет прием ставок по 4.4.

Если раньше футбольный клуб Черкасский Днепр ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Черкасский Днепр в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Черкасский Днепр стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

Футбольный клуб Горняк-Спорт в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Горняк-Спорт демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Горняк-Спорт забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Горняк-Спорт имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

На поединок Черкасский Днепр – Горняк-Спорт идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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