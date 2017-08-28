Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Магдалена Рыбарикова
|28.08 18:00 по МСК.
|Камила Гиорги
Обыграет ли итальянка второй раз за месяц Магдалену Рыбарикову?
|Ак Барс
|28.08 19:00 по МСК.
|Амур
Командам из этой пары календарь на старте чемпионата выпал разный – «Амур» проводит сложнейшую выездную серию, «Ак Барс» пока играет дома. Как сложится в такой ситуации очная игра команд?
|Раду Албот
|28.08 19:15 по МСК.
|Эрнесто Эскобедо
Порадует ли американец Эскобедо домашнюю публику?
|Гётеборг
|28.08 20:00 по МСК.
|Дегерфорс
Отличный высокий коэффициент в матче Чемпионата Швеции!
|Вярнамо
|28.08 20:00 по МСК.
|Эстерс
Разбираем на составляющие матч шведского Superettan
|Орлеанс
|28.08 21:45 по МСК.
|Ланс
Серия "Ланса" из четырех поражений привела к отставке тренера. Чего же ожидать от "кроваво-золотых" теперь?
|Коритиба
|29.08 02:00 по МСК.
|Витория
22-й тур Чемпионата Бразилии завершает пара «Коритиба» – «Витория»
Футболисты клуба Черкасский Днепр готовятся до 30-го августа 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Горняк-Спорт. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 17:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Черкасский Днепр – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Черкасский Днепр – Горняк-Спорт практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.5. Хозяева получили на свою победу котировку 1.85, а на гостей идет прием ставок по 4.4.
Если раньше футбольный клуб Черкасский Днепр ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Черкасский Днепр в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Черкасский Днепр стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
Футбольный клуб Горняк-Спорт в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Горняк-Спорт демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Горняк-Спорт забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Горняк-Спорт имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
На поединок Черкасский Днепр – Горняк-Спорт идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
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