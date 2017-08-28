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Авангард Краматорск — Колос Ковалевка: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Украины 30.08.17

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Авангард Краматорск — Колос Ковалевка: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Украины 30.08.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 30-го августа, так как именно в этот день на поле сойдутся Авангард Краматорск и Колос Ковалевка. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Колос Ковалевка сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Авангард Краматорск. Начало данной игры произойдет в 18:00 по московскому времени.

В футбольном поединке Авангард Краматорск – Колос Ковалевка букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 2, на ничью выставили 3.4, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 3.87.

Футбольный клуб Авангард Краматорск в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Авангард Краматорск сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Авангард Краматорск выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Авангард Краматорск не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Колос Ковалевка может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Колос Ковалевка надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Колос Ковалевка имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

В матче Авангард Краматорск – Колос Ковалевка довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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