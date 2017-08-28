Нефтяник-Укрнефть — Рух Винники прогноз профессионала на матч 30.08.17

Личная встреча между футбольными клубами Нефтяник-Укрнефть и Рух Винники назначена на 30 августа и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Нефтяник-Укрнефть. По Москве начало данной игры в 18:00.

Ставки на футбольную встречу Нефтяник-Укрнефть – Рух Винники уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.8. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.3, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.8.

Футбольный клуб Нефтяник-Укрнефть в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Нефтяник-Укрнефть сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Нефтяник-Укрнефть выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Нефтяник-Укрнефть не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

За последние четыре недели футбольному клубу Рух Винники пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Рух Винники находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Рух Винники намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Рух Винники в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Нефтяник-Укрнефть – Рух Винники, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Рух Винники.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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