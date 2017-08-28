Регистрация

Нефтяник-Укрнефть — Рух Винники прогноз профессионала на матч 30.08.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
ВТА теннис: ВТА – Одиночные – Открытый чемпионат США
до начала:
# Магдалена Рыбарикова 28.08 18:00 по МСК. Камила Гиорги #
Открыть доступ

Обыграет ли итальянка второй раз за месяц Магдалену Рыбарикову?
Россия Хоккей: Россия – КХЛ
до начала:
# Ак Барс 28.08 19:00 по МСК. Амур #
Открыть доступ

Командам из этой пары календарь на старте чемпионата выпал разный – «Амур» проводит сложнейшую выездную серию, «Ак Барс» пока играет дома. Как сложится в такой ситуации очная игра команд?
АТП теннис: АТП – Одиночные – Открытый чемпионат США
до начала:
# Раду Албот 28.08 19:15 по МСК. Эрнесто Эскобедо #
Открыть доступ

Порадует ли американец Эскобедо домашнюю публику?
Швеция футбол: Швеция Amateur – Супереттан
до начала:
# Гётеборг 28.08 20:00 по МСК. Дегерфорс #
Открыть доступ

Отличный высокий коэффициент в матче Чемпионата Швеции!
Швеция футбол: Швеция Amateur – Супереттан
до начала:
# Вярнамо 28.08 20:00 по МСК. Эстерс #
Открыть доступ

Разбираем на составляющие матч шведского Superettan
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Орлеанс 28.08 21:45 по МСК. Ланс #
Открыть доступ

Серия "Ланса" из четырех поражений привела к отставке тренера. Чего же ожидать от "кроваво-золотых" теперь? 
Бразилия футбол: Бразилия – Бразильская Серия А
до начала:
# Коритиба 29.08 02:00 по МСК. Витория #
Открыть доступ

22-й тур Чемпионата Бразилии завершает пара «Коритиба» – «Витория»
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Нефтяник-Укрнефть — Рух Винники прогноз профессионала на матч 30.08.17

Личная встреча между футбольными клубами Нефтяник-Укрнефть и Рух Винники назначена на 30 августа и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Нефтяник-Укрнефть. По Москве начало данной игры в 18:00.

Ставки на футбольную встречу Нефтяник-Укрнефть – Рух Винники уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.8. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.3, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.8.

Футбольный клуб Нефтяник-Укрнефть в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Нефтяник-Укрнефть сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Нефтяник-Укрнефть выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Нефтяник-Укрнефть не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

За последние четыре недели футбольному клубу Рух Винники пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Рух Винники находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Рух Винники намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Рух Винники в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Нефтяник-Укрнефть – Рух Винники, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Рух Винники.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Хакоа Сидней — Мельбурн Сити прогноз профессионала на матч 29.08.17
Прогнозы и ставки на матч Кайзерслаутерн — Айнтрахт Б 28.08.17
Прогноз на матч Бахрейн — Иордания 29.08.17
Блэктаун Сити — АПИА Тайгерс прогноз профессионала 29.08.17
Прогноз на матч Барселона (Б) — Тенерифе 28.08.17
Прогноз на матч Нефтехимик — Лада. Рекомендуемые ставки от экспертов 29.08.17
Прогноз на матч Локомотив — Витязь Подольск от эксперта 29.08.17
Ставки на матч Югра – Динамо Рига, прогноз на КХЛ от 28.08.17
Прогнозы и ставки специалистов на матч Динамо Москва — Йокерит 29.08.17
Прогнозы и ставки специалистов на матч Нефтехимик — Лада 29.08.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 