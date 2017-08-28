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|28.08 18:00 по МСК.
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|28.08 19:00 по МСК.
|Амур
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|28.08 19:15 по МСК.
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Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 30-го августа, так как именно в этот день на поле сойдутся Николаев и Ингулец. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Ингулец сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Николаев. Начало данной игры произойдет в 18:00 по московскому времени.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Николаев – Ингулец практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.8. Хозяева получили на свою победу котировку 1.8, а на гостей идет прием ставок по 4.3.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Николаев уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Николаев сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Николаев не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Ингулец постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Учитывая статистику личных встреч Николаев – Ингулец, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Ингулец еще не разу не проигрывал в два мяча.
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