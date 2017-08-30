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Сумы — Полтава прогноз и ставки от специалиста 30.08.17

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Прогнозы на сегодня:
ВТА теннис: ВТА – Одиночные – Открытый чемпионат США
до начала:
# Магдалена Рыбарикова 28.08 18:00 по МСК. Камила Гиорги #
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Обыграет ли итальянка второй раз за месяц Магдалену Рыбарикову?
Россия Хоккей: Россия – КХЛ
до начала:
# Ак Барс 28.08 19:00 по МСК. Амур #
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Командам из этой пары календарь на старте чемпионата выпал разный – «Амур» проводит сложнейшую выездную серию, «Ак Барс» пока играет дома. Как сложится в такой ситуации очная игра команд?
АТП теннис: АТП – Одиночные – Открытый чемпионат США
до начала:
# Раду Албот 28.08 19:15 по МСК. Эрнесто Эскобедо #
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Порадует ли американец Эскобедо домашнюю публику?
Швеция футбол: Швеция Amateur – Супереттан
до начала:
# Гётеборг 28.08 20:00 по МСК. Дегерфорс #
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Отличный высокий коэффициент в матче Чемпионата Швеции!
Швеция футбол: Швеция Amateur – Супереттан
до начала:
# Вярнамо 28.08 20:00 по МСК. Эстерс #
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Разбираем на составляющие матч шведского Superettan
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Орлеанс 28.08 21:45 по МСК. Ланс #
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Серия "Ланса" из четырех поражений привела к отставке тренера. Чего же ожидать от "кроваво-золотых" теперь? 
Бразилия футбол: Бразилия – Бразильская Серия А
до начала:
# Коритиба 29.08 02:00 по МСК. Витория #
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22-й тур Чемпионата Бразилии завершает пара «Коритиба» – «Витория»
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Прогноз от наших экспертов
Сумы — Полтава прогноз и ставки от специалиста 30.08.17

История противостояния Сумы – Полтава длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Сумы одержал 51 победу, а на счету ФК Полтава 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 30.08.2017 и по московскому времени его начало будет в 18:00.

Самый большой коэффициент в матче Сумы – Полтава идет на гостей и составляет 4.3, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.8. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.8.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Сумы существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Сумы проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Сумы никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

После того, как футбольный клуб Полтава выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Полтава удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

На поединок Сумы – Полтава идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
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основатель проекта Betfaq

 