Лорка Депортива — Вильяновенсе прогноз профессионала на матч 30.08.17

История противостояния Лорка Депортива – Вильяновенсе длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Лорка Депортива одержал 51 победу, а на счету ФК Вильяновенсе 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 30.08.2017 и по московскому времени его начало будет в 22:00.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Лорка Депортива – Вильяновенсе определились с коэффициентами. На ФК Лорка Депортива выставили 1.95, на мировую между командами — 3.45, а ставки на гостей матча принимаются по 4.1.

Свой последний матч клуб Лорка Депортива провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Лорка Депортива крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Вильяновенсе постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

В матче Лорка Депортива – Вильяновенсе довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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