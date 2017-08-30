Сан Фернандо — Марбелья: прогноз, ставки букмекера на матч. 30.08.17

Футболисты клуба Сан Фернандо готовятся до 30.08.2017, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Марбелья. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 22:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Сан Фернандо – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Гости футбольного поединка Сан Фернандо – Марбелья получили коэффициент 4.3 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.8, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.8.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Сан Фернандо использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Сан Фернандо, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Сан Фернандо выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

За последние четыре недели футбольному клубу Марбелья пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Марбелья находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Марбелья намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Марбелья в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Сан Фернандо и Марбелья, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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