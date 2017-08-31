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Таиланд — Ирак: прогноз, ставки букмекера на матч. АЗИЯ: Чемпионат мира — Квалификация 31.08.17

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Таиланд — Ирак: прогноз, ставки букмекера на матч. АЗИЯ: Чемпионат мира — Квалификация 31.08.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 31.08.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Таиланд и Ирак. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Ирак сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Таиланд. Начало данной игры произойдет в 15:00 по московскому времени.

В футбольном поединке Таиланд – Ирак букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.85, на ничью выставили 3.5, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.4.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Таиланд уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Таиланд сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Таиланд не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Ирак может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Ирак надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Ирак имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Так как хозяева поединка Таиланд – Ирак сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Таиланд.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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