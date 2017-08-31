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Даем прогноз на матч 1/8 финала Кубка Чили
Главный арбитр матча Зенит-Радиан Иркутск – Динамо Барнаул в 15:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 31.08.2017 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Динамо Барнаул на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Динамо Барнаул – девять против двух.
Гости футбольного поединка Зенит-Радиан Иркутск – Динамо Барнаул получили коэффициент 4.2 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.6, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.9.
Две недели назад футбольный клуб Зенит-Радиан Иркутск получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Зенит-Радиан Иркутск из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Зенит-Радиан Иркутск выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Зенит-Радиан Иркутск – Динамо Барнаул у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.
Футбольный клуб Динамо Барнаул в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Динамо Барнаул демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Динамо Барнаул забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Динамо Барнаул имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
На поединок Зенит-Радиан Иркутск – Динамо Барнаул идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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