Слован Братислава — Динамо Минск прогноз и ставки от профессионала 30.08.17

Событие такого масштаба в хоккее, как матч команды Слован Братислава и команды Динамо Минск происходит нечасто. Оба клуба достойно выступают в нынешнем регулярном сезоне КХЛ. К экватору чемпионата обе команды занимают достойные места в турнирной таблице, что позволяет им претендовать на участие в плей-офф по итогам регулярного сезона. Хотя, сейчас об этом говорить пока рано, так как чемпионат еще не закончился, а одной и другой хоккейной команде предстоит еще выступить в большом количестве матчей. Сейчас клубам необходимо думать о том, чтобы закрепиться как можно выше в турнирной таблице, так как в этом случае можно получить преимущество в виде слабого соперника. Судя по информации, которую наши эксперты смогли найти на официальных сайтах команд, в составе обоих клубов нет травмированных хоккеистов, и команды готовы начать матч в сильнейших составах. Это известие радует болельщиков, так как всегда есть соблазн посмотреть хоккей в исполнении лучших хоккейных команд, в которых выступают лучшие современные хоккеисты. Напомним, что команда Слован Братислава и команда Динамо Минск проводят очные матчи в каждом сезоне. Эти матчи отличается упорная борьба в каждом периоде, которая длится с началом матча и до финальной сирены. Скорее всего, по мнению наших экспертов, чего-то подобного стоит ожидать и в этом матче. Так что, любители хоккея могут замереть в предвкушении отличного противостояния.

Эксперты нашего ресурса давно ждали матча, в котором встретятся хоккеисты команды Слован Братислава и хоккеисты команды Динамо Минск. Оба хоккейных клуба показывают в чемпионате КХЛ отличные результаты. Поэтому, нам было непросто составить прогноз на противостояние этих хоккейных клубов. Однако, тщательно проанализировав статистику выступлений команд в нынешнем сезоне, а также сравнив статистику выступлений этих хоккейных клубов в прошлом сезоне, наши эксперты пришли к определенным выводам, которые мы сформулировали в нашем прогнозе на этот матч. Более детально с ним познакомиться можно ниже. Мы думаем, что сегодняшнее противостояние получиться динамичным, так как оба клуба в нынешнем сезоне делают упор именно на атаку. Кроме этого, по полученной из официальных источников информации, нам стало известно, что обе команды с первых минут матча будут выступать в сильнейших составах. Из этого следует, что болельщики не должны заскучать во время игры. Также, наши эксперты понимают, что сейчас для обеих команд открывается отличная возможность – не только нанести поражение конкурентам за попадание в плей-офф по итогам регулярного сезона КХЛ, но и самим улучшить свое положение в турнирной таблице. Так что, матч обещает быть интересным. Надеемся, что хоккеисты не разочаруют болельщиков!

Не всегда букмекеры верно оценивают шансы команд на успех в определенном матче. Важно понимать, что в букмекерских конторах тоже работают люди, которые тоже анализируют матчи, выставляя коэффициенты в соответствии со своим видением шансов команд на успех в том или ином поединке. Итак, мнения букмекеров и мнение экспертов нашего ресурса относительно фаворита в противостоянии команды Слован Братислава и команды Динамо Минск – отличаются. Наши эксперты полагают, что команды вполне могут сыграть вничью в этой игре, так как сейчас по силам примерно равны друг другу, да и в очных противостояниях между этими хоккейными клубами частенько бывают ничейные результаты. Кроме этого, сейчас турнирная ситуация такова, что ничья позволит командам получить дополнительные баллы, которые в турнирной таблице КХЛ точно не будут лишними. Однако, букмекеры полагают, что у хозяев площадки больше шансов на успех в этой игре. Букмекеры предлагают заниженный коэффициент на победу хозяев площадки. Наши эксперты, несмотря на мнение букмекеров, советуют делать ставки на плюсовую фору гостей, так как между командами нет такой пропасти в классе, как показывают букмекеры, и хоккеисты команды Динамо Минск вполне способны побороться за результат в этом матче. Еще мы думаем, что матч будет небыстрым, так как хоккеистам одной и другой команд нет необходимости разгонять темп, так что, общий тотал заброшенных шайб можно попробовать заиграть на меньше.

Ничья в основное время — 3.45, победит в противостоянии Слован Братислава — 1.95, победит в противостоянии Динамо Минск — 4.1.

В регулярном чемпионате КХЛ в каждом туре играется множество интересных противостояний. В хоккее отлично сочетается не только борьба, но и результативность, так что любители этого вида спорта будут получать наслаждение от противостояний двух известных хоккейных коллективов. Пока сезон только входит в среднюю стадию, поэтому у команд еще есть время для решения своих задач. Многие клубы не откладывают решение задач на концовку сезона, так как понимают, что сил может и не хватить. Тем более что если попасть в плей-офф, то там тоже необходимо показывать хорошую игру, так как в плей-офф не будет слабых команд, а малейшая ошибка может привести к поражению. Сейчас для многих команд отличное время набирать очки, и этим необходимо пользоваться. Наши эксперты ждут, что в противостоянии команды Слован Братислава и команды Динамо Минск мастера хоккея покажут действительно зрелищный матч, который не позволит болельщикам заскучать. Помимо этого, интерес к матчу будут подогревать прогнозы наших экспертов, с помощью которых можно обыграть букмекеров.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: