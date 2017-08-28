Чили — Парагвай прогноз и ставки от специалиста 01.09.17

История противостояния Чили – Парагвай длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Чили одержал 51 победу, а на счету ФК Парагвай 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 01 сентября и по московскому времени его начало будет в 01:30.

Если футбольные клубы Чили и Парагвай в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.5. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.85, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.4.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Чили отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Чили еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Чили пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Футбольный клуб Парагвай имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Парагвай демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Парагвай продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Парагвай в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Чили – Парагвай встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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