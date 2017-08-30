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Бразилия — Эквадор прогноз специалиста на матч 01.09.17

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Парагвай футбол: Парагвай – Премьер Дивизион
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# Депортиво 31.08 02:00 по МСК. Cerro Porteno #
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# Япония 31.08 13:35 по МСК. Австралия #
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# Кипр 31.08 21:45 по МСК. Босния и Герцеговина #
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Сборная Боснии отправляется на Кипр. Кто в этом противостоянии окажется победителем?
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Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Норвегия 01.09 21:45 по МСК. Азербайджан #
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# Чехия 01.09 21:45 по МСК. Германия #
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Прогноз от наших экспертов
Бразилия — Эквадор прогноз специалиста на матч 01.09.17

Личная встреча между футбольными клубами Бразилия и Эквадор назначена на 01 сентября и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Бразилия. По Москве начало данной игры в 03:45.

Ставки на футбольную встречу Бразилия – Эквадор уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 2. Уверенные в победе гостей могут поставить на 3.87, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.4.

Футбольный клуб Бразилия в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Бразилия сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Бразилия выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Бразилия не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

На выезде футбольный клуб Эквадор выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Эквадор выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Эквадор добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Бразилия и Эквадор, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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