Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Депортиво
|31.08 02:00 по МСК.
|Cerro Porteno
Даем информацию по матчу Чемпионата Парагвая. Не пропустите хороший матч!
|Япония
|31.08 13:35 по МСК.
|Австралия
Один из решающих матчей отбора в азиатской части квалификации ЧМ. Япония принимает Австралию
|Кипр
|31.08 21:45 по МСК.
|Босния и Герцеговина
Сборная Боснии отправляется на Кипр. Кто в этом противостоянии окажется победителем?
|Греция
|31.08 21:45 по МСК.
|Эстония
Сборная Греции продолжает борьбу за выход в финальную часть Чемпионата мира
|Норвегия
|01.09 21:45 по МСК.
|Азербайджан
Сборные Норвегии и Азербайджана уже не претендуют на выход в финальную часть Чемпионата мира, но матч между ними пропустить нельзя. Есть отличный вариант для выигрыша!
|Чехия
|01.09 21:45 по МСК.
|Германия
Сборная Германии в отборочном турнире не потеряла ни одного очка. Сможет ли Бундестим одержать очередную победу?
Футболисты клуба Боливия не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 01-го сентября проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Перу – Боливия идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 05:15 по МСК.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Перу – Боливия определились с коэффициентами. На ФК Перу выставили 1.9, на мировую между командами — 3.6, а ставки на гостей матча принимаются по 4.2.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Перу слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Перу был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Перу выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Боливия уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Боливия практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Боливия демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
В матче Перу – Боливия довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq