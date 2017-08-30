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Урал 2 — Зенит-Ижевск: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 01.09.17

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Прогноз от наших экспертов
Урал 2 — Зенит-Ижевск: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 01.09.17

Футболисты клуба Урал 2 готовятся до 01-го сентября, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Зенит-Ижевск. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 15:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Урал 2 – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Футбольный клуб Урал 2 среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.9. Ничейный результат оценен котировкой 3.6, а на ФК Зенит-Ижевск выставили 4.2.

Если раньше футбольный клуб Урал 2 ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Урал 2 в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Урал 2 стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Зенит-Ижевск сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Зенит-Ижевск имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Зенит-Ижевск покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

На поединок Урал 2 – Зенит-Ижевск идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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