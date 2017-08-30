Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Горица
|30.08 18:30 по МСК.
|Дугополье
Есть надежный вариант в Чемпионате Хорватии. На него стоит обратить особое внимание!
|Малек Жазири
|30.08 18:30 по МСК.
|Тиаго Моура Монтейро
Кто из теннисистов окажется выносливее в пятисетовом формате матча?
|Слован
|30.08 20:00 по МСК.
|Динамо Мн
Побед пока не было ни у "Слована", ни у "Динамо". Кто прервет свое падение?
|Депортиво
|31.08 02:00 по МСК.
|Cerro Porteno
Даем информацию по матчу Чемпионата Парагвая. Не пропустите хороший матч!
|Япония
|31.08 13:35 по МСК.
|Австралия
Один из решающих матчей отбора в азиатской части квалификации ЧМ. Япония принимает Австралию
|Греция
|31.08 21:45 по МСК.
|Эстония
Сборная Греции продолжает борьбу за выход в финальную часть Чемпионата мира
|Кипр
|31.08 21:45 по МСК.
|Босния и Герцеговина
Сборная Боснии отправляется на Кипр. Кто в этом противостоянии окажется победителем?
|Норвегия
|01.09 21:45 по МСК.
|Азербайджан
Сборные Норвегии и Азербайджана уже не претендуют на выход в финальную часть Чемпионата мира, но матч между ними пропустить нельзя. Есть отличный вариант для выигрыша!
|Чехия
|01.09 21:45 по МСК.
|Германия
Сборная Германии в отборочном турнире не потеряла ни одного очка. Сможет ли Бундестим одержать очередную победу?
Футболисты клуба Урал 2 готовятся до 01-го сентября, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Зенит-Ижевск. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 15:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Урал 2 – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Футбольный клуб Урал 2 среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.9. Ничейный результат оценен котировкой 3.6, а на ФК Зенит-Ижевск выставили 4.2.
Если раньше футбольный клуб Урал 2 ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Урал 2 в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Урал 2 стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Зенит-Ижевск сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Зенит-Ижевск имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Зенит-Ижевск покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
На поединок Урал 2 – Зенит-Ижевск идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
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