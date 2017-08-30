Прогнозы и ставки специалистов на матч Динамо Рига — Спартак Москва 31.08.17

Команда Динамо Рига и команда Спартак Москва неоднократно встречались между собой в рамках чемпионата КХЛ. История противостояний этих хоккейных коллективов довольно интересная, так как в каждом сезоне они выдают наиболее интересные и непредсказуемые матчи. Сейчас обе команды ведут борьбу за то чтобы квалифицироваться в плей-офф по итогам регулярного сезона. Глядя на результаты команды, а также на их положение в турнирной таблице, можно сказать, что пока борьба идет успешно. Но в регулярном сезоне командам необходимо сыграть еще достаточно матчей, поэтому пока со стопроцентной уверенностью говорить о том, что обе команды смогут попасть в плей-офф и побороться за Кубок Гагарина – нельзя. Наши эксперты тщательно проанализировали предстоящий матч, и, учитывая все статистические показатели команды Динамо Рига и команды Спартак Москва в нынешнем сезоне, а также в матчах между собой, мы сделали выводы, что сегодня на площадке будет много борьбы и грязной игры, на которую мастера хоккеисты обеих команд. Хотя, если хоккеисты со старта начнут играть в атакующий хоккей, то могут и не играть грубо, а полностью сосредоточиться на атакующих действиях. Поэтому, наши эксперты планируют сначала посмотреть начало матча, а уже потом делать выводы относительно его победителя. Однако сейчас пока точно можно утверждать одно – оба клуба покажут отличную игру, так как их хоккеисты находятся в неплохой форме.

Эксперты нашего ресурса стараются выбирать только наиболее интересные матчи в регулярном сезоне КХЛ. Хотя, если говорить об этом чемпионате, то стоит подчеркнуть, что в последние годы уровень чемпионата существенно улучшился. Сейчас принять участие в чемпионате КХЛ стремятся многие хоккейные клубы не только из Европы. Это говорит о том, что уровень хоккеистов, выступающих в командах – достаточно высок. Если взглянуть на сам чемпионат, то можно обратить внимание не только на большое количество известных хоккеистов, которые выступают в чемпионате в составе разных команд, но и на практически равные результаты клубов в битве за места плей-офф. Пока еще рано говорить о том, какие из команд будут бороться между собой за титул лучшей команды КХЛ по итогам нынешнего сезона. Сейчас только одно можно сказать наверняка – концовка сезона пройдет в очень напряженной борьбе, так как желающих попасть в число лучших клубов по итогам сезона будет намного больше, чем мест в плей-офф. Скорее всего, команды, которые сегодня сыграют между собой – команда Динамо Рига и команда Спартак Москва, смогут попасть в плей-офф, так как они пока демонстрируют ровные результаты. Если клубы продолжат играть в таком духе, то смогут квалифицироваться в плей-офф с высоких мест, что позволит им получить в первых матчах плей-офф более легких соперников. Так что, клубам есть куда стремиться.

Эксперты нашего ресурса после тщательного анализа матча КХЛ, в котором команда встретится с командой Спартак Москва, пришли к выводу, что фаворитом предстоящего матча являются хоккеисты хозяев площадки. Команда Динамо Рига в последних матчах показала слаженную командную игру, благодаря которой смогла добиться отличных результатов. Клуб находится в верхней части турнирной таблице, претендует на попадание в плей-офф и просто великолепно играет на родной площадке. Болельщики непременно будут поддерживать своих кумиров. Гостям будет тяжело в этом матче не только из-за того, что матч будет проходить в родных стенах команды Динамо Рига. Команда Спартак Москва будет выступать в этой игре в ослабленном составе, так как из-за травм на эту игру не смогут выйти несколько ведущих хоккеистов. Это довольно тяжелая потеря для команды Спартак Москва, поэтому вряд ли команде удастся найти полноценную замену выбывшим хоккеистам за столь короткое время. Поэтому, в противостоянии команды Динамо Рига и команды Спартак Москва мы рекомендуем делать ставки на то, что в матче победит команда Динамо Рига. Относительно количества заброшенных шайб, наши эксперты полагают, что в сегодняшней игре голов будет много, так как впереди у команд играют опытные хоккеисты, а сами команды постоянно стараются атаковать ворота своих соперников. Также мы ожидаем, что команда Спартак Москва перебьет количество штрафных минут, предлагаемых букмекерами, так как, скорее всего, клуб будет сдерживать многочисленные атаки хозяев площадки через грубую игру.

Победителем станет Динамо Рига — 1.9, победителем станет Спартак Москва — 4.2, в игре никто не победит в основное время — 3.6.

Наши эксперты всегда стараются выбирать наиболее интересные матчи КХЛ. Напомним, что в чемпионате КХЛ достаточно сильных хоккейных клубов, в большинство из них имеют довольно натянутые взаимоотношения, история которых уходит еще во времена СССР. Поэтому, во многих матчах КХЛ противостояние переходит далеко за рамки обычного хоккейного матча. Наши эксперты всегда тщательно анализируют линии букмекерских контор в поисках интересных ставок и интересных предложений на матчи КХЛ. Обычно, нам удается найти подобные предложения, которыми мы с удовольствием делимся. Сегодня команда Динамо Рига и команда Спартак Москва, который сойдутся в очном противостоянии, должны показать отличный хоккей, так как оба клуба будут играть практически основными составами, да и череда из поражений у одной и другой команды должна прерваться в этой игре. Естественно, никто не хочет проигрывать, поэтому матч будет очень интересным и насыщенным. Болельщики точно не пожалеют, что решили наблюдать именно за этим противостоянием.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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