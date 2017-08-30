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|Горица
|30.08 18:30 по МСК.
|Дугополье
Есть надежный вариант в Чемпионате Хорватии. На него стоит обратить особое внимание!
|Малек Жазири
|30.08 18:30 по МСК.
|Тиаго Моура Монтейро
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|Слован
|30.08 20:00 по МСК.
|Динамо Мн
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|Депортиво
|31.08 02:00 по МСК.
|Cerro Porteno
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|Япония
|31.08 13:35 по МСК.
|Австралия
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|Греция
|31.08 21:45 по МСК.
|Эстония
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|Кипр
|31.08 21:45 по МСК.
|Босния и Герцеговина
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|Норвегия
|01.09 21:45 по МСК.
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Сборные Норвегии и Азербайджана уже не претендуют на выход в финальную часть Чемпионата мира, но матч между ними пропустить нельзя. Есть отличный вариант для выигрыша!
|Чехия
|01.09 21:45 по МСК.
|Германия
Сборная Германии в отборочном турнире не потеряла ни одного очка. Сможет ли Бундестим одержать очередную победу?
Главный арбитр матча Челябинск – Лада Тольятти в 15:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 01-го сентября 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Лада Тольятти на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Лада Тольятти – девять против двух.
Гости поединка Челябинск – Лада Тольятти от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.3. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.8, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.8.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Челябинск не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Челябинск уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
Футбольный клуб Лада Тольятти в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Лада Тольятти демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Лада Тольятти забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Лада Тольятти имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
В матче Челябинск – Лада Тольятти довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.
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