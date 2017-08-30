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|Горица
|30.08 18:30 по МСК.
|Дугополье
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|Малек Жазири
|30.08 18:30 по МСК.
|Тиаго Моура Монтейро
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|Депортиво
|31.08 02:00 по МСК.
|Cerro Porteno
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|Япония
|31.08 13:35 по МСК.
|Австралия
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|31.08 21:45 по МСК.
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|31.08 21:45 по МСК.
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|Норвегия
|01.09 21:45 по МСК.
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|01.09 21:45 по МСК.
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Главный арбитр матча Крылья Советов 2 – Нефтехимик в 16:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 01-го сентября 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Нефтехимик на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Нефтехимик – девять против двух.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Крылья Советов 2 – Нефтехимик определились с коэффициентами. На ФК Крылья Советов 2 выставили 1.9, на мировую между командами — 3.6, а ставки на гостей матча принимаются по 4.2.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Крылья Советов 2 использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Крылья Советов 2, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Крылья Советов 2 выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Нефтехимик уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Нефтехимик практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Нефтехимик демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Крылья Советов 2 и Нефтехимик, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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