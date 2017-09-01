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|Горица
|30.08 18:30 по МСК.
|Дугополье
Есть надежный вариант в Чемпионате Хорватии. На него стоит обратить особое внимание!
|Малек Жазири
|30.08 18:30 по МСК.
|Тиаго Моура Монтейро
Кто из теннисистов окажется выносливее в пятисетовом формате матча?
|Слован
|30.08 20:00 по МСК.
|Динамо Мн
Побед пока не было ни у "Слована", ни у "Динамо". Кто прервет свое падение?
|Депортиво
|31.08 02:00 по МСК.
|Cerro Porteno
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|Япония
|31.08 13:35 по МСК.
|Австралия
Один из решающих матчей отбора в азиатской части квалификации ЧМ. Япония принимает Австралию
|Греция
|31.08 21:45 по МСК.
|Эстония
Сборная Греции продолжает борьбу за выход в финальную часть Чемпионата мира
|Кипр
|31.08 21:45 по МСК.
|Босния и Герцеговина
Сборная Боснии отправляется на Кипр. Кто в этом противостоянии окажется победителем?
|Норвегия
|01.09 21:45 по МСК.
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Сборные Норвегии и Азербайджана уже не претендуют на выход в финальную часть Чемпионата мира, но матч между ними пропустить нельзя. Есть отличный вариант для выигрыша!
|Чехия
|01.09 21:45 по МСК.
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Сборная Германии в отборочном турнире не потеряла ни одного очка. Сможет ли Бундестим одержать очередную победу?
01.09.2017 футбольному клубу Оренбург 2 на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Носта. По Москве данная игра стартует в 16:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.
Футбольный клуб Оренбург 2 среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 2. Ничейный результат оценен котировкой 3.4, а на ФК Носта выставили 3.87.
В прошлом поединке футбольного клуба Оренбург 2 основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Оренбург 2 будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Оренбург 2 есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.
За последние четыре недели футбольному клубу Носта пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Носта находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Носта намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Носта в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Хозяева матча Оренбург 2 – Носта предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Оренбург 2 больше 1.5 гола.
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