Оренбург 2 — Носта прогноз специалиста 01.09.17

01.09.2017 футбольному клубу Оренбург 2 на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Носта. По Москве данная игра стартует в 16:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Футбольный клуб Оренбург 2 среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 2. Ничейный результат оценен котировкой 3.4, а на ФК Носта выставили 3.87.

В прошлом поединке футбольного клуба Оренбург 2 основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Оренбург 2 будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Оренбург 2 есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

За последние четыре недели футбольному клубу Носта пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Носта находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Носта намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Носта в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Хозяева матча Оренбург 2 – Носта предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Оренбург 2 больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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