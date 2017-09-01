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|Депортиво
|31.08 02:00 по МСК.
|Cerro Porteno
Даем информацию по матчу Чемпионата Парагвая. Не пропустите хороший матч!
|Япония
|31.08 13:35 по МСК.
|Австралия
Один из решающих матчей отбора в азиатской части квалификации ЧМ. Япония принимает Австралию
|Германия
|31.08 15:45 по МСК.
|Украина
Поединок Германии и Украины откроет программу первого тура Чемпионата Европы по баскетболу в группе B. Свой предыдущий Евробаскет обе сборные провалили, непробившись даже в плей-офф. Украина заняла шестое место в отборочной группе, а Германия – пятое. Чего же от них ожидать в этот раз?
|Греция
|31.08 21:45 по МСК.
|Эстония
Сборная Греции продолжает борьбу за выход в финальную часть Чемпионата мира
|Кипр
|31.08 21:45 по МСК.
|Босния и Герцеговина
Сборная Боснии отправляется на Кипр. Кто в этом противостоянии окажется победителем?
|Норвегия
|01.09 21:45 по МСК.
|Азербайджан
Сборные Норвегии и Азербайджана уже не претендуют на выход в финальную часть Чемпионата мира, но матч между ними пропустить нельзя. Есть отличный вариант для выигрыша!
|Чехия
|01.09 21:45 по МСК.
|Германия
Сборная Германии в отборочном турнире не потеряла ни одного очка. Сможет ли Бундестим одержать очередную победу?
|Грузия
|02.09 19:00 по МСК.
|Ирландия
Грузия в отборочном цикле до сих пор идет без побед. Станет ли поединок с Ирландией переломным?
|Украина
|02.09 21:45 по МСК.
|Турция
В Харькове сборная Украины принимает Турцию. По поводу этого матча у нас есть особое мнение...
Футболисты клуба Шамбли не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 01 сентября проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Родез – Шамбли идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 21:00 по МСК.
В футбольном поединке Родез – Шамбли букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.95, на ничью выставили 3.45, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.1.
На своем поле футбольный клуб Родез не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Родез находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Родез в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Шамбли прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Шамбли сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Шамбли в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
На поединок Родез – Шамбли идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
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