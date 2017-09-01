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|Депортиво
|31.08 02:00 по МСК.
|Cerro Porteno
Даем информацию по матчу Чемпионата Парагвая. Не пропустите хороший матч!
|Япония
|31.08 13:35 по МСК.
|Австралия
Один из решающих матчей отбора в азиатской части квалификации ЧМ. Япония принимает Австралию
|Германия
|31.08 15:45 по МСК.
|Украина
Поединок Германии и Украины откроет программу первого тура Чемпионата Европы по баскетболу в группе B. Свой предыдущий Евробаскет обе сборные провалили, непробившись даже в плей-офф. Украина заняла шестое место в отборочной группе, а Германия – пятое. Чего же от них ожидать в этот раз?
|Греция
|31.08 21:45 по МСК.
|Эстония
Сборная Греции продолжает борьбу за выход в финальную часть Чемпионата мира
|Кипр
|31.08 21:45 по МСК.
|Босния и Герцеговина
Сборная Боснии отправляется на Кипр. Кто в этом противостоянии окажется победителем?
|Норвегия
|01.09 21:45 по МСК.
|Азербайджан
Сборные Норвегии и Азербайджана уже не претендуют на выход в финальную часть Чемпионата мира, но матч между ними пропустить нельзя. Есть отличный вариант для выигрыша!
|Чехия
|01.09 21:45 по МСК.
|Германия
Сборная Германии в отборочном турнире не потеряла ни одного очка. Сможет ли Бундестим одержать очередную победу?
|Грузия
|02.09 19:00 по МСК.
|Ирландия
Грузия в отборочном цикле до сих пор идет без побед. Станет ли поединок с Ирландией переломным?
|Украина
|02.09 21:45 по МСК.
|Турция
В Харькове сборная Украины принимает Турцию. По поводу этого матча у нас есть особое мнение...
01 сентября состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Саннуа – Лез Эрбье. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Саннуа, а вот игроки ФК Лез Эрбье смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 21:00 по МСК.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Саннуа – Лез Эрбье, занизив на них коэффициент до 1.85. Поставить на ничью можно по 3.5, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.4.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Саннуа существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Саннуа проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Саннуа никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
За последние четыре недели футбольному клубу Лез Эрбье пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Лез Эрбье находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Лез Эрбье намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Лез Эрбье в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Между командами Саннуа и Лез Эрбье всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.
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