Австрия U21 — Финляндия U21 прогноз профессионала на матч 01.09.17

В 21:20 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Австрия U21 – Финляндия U21, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 01-го сентября и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Австрия U21 сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Если футбольные клубы Австрия U21 и Финляндия U21 в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.6. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.9, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.2.

По меркам национального чемпионата Австрия U21 это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Австрия U21 является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Австрия U21 пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

За последние четыре недели футбольному клубу Финляндия U21 пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Финляндия U21 находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Финляндия U21 намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Финляндия U21 в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Австрия U21 и Финляндия U21, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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