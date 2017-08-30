Регистрация

Австрия U21 — Финляндия U21 прогноз профессионала на матч 01.09.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Парагвай футбол: Парагвай – Премьер Дивизион
до начала:
# Депортиво 31.08 02:00 по МСК. Cerro Porteno #
Открыть доступ

Даем информацию по матчу Чемпионата Парагвая. Не пропустите хороший матч!
Чемпионат Мира Квалификация, Азия футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Азия
до начала:
# Япония 31.08 13:35 по МСК. Австралия #
Открыть доступ

Один из решающих матчей отбора в азиатской части квалификации ЧМ. Япония принимает Австралию
Чемпионат Европы Баскетбол: Чемпионат Европы
до начала:
# Германия 31.08 15:45 по МСК. Украина #
Открыть доступ

Поединок Германии и Украины откроет программу первого тура Чемпионата Европы по баскетболу в группе B. Свой предыдущий Евробаскет обе сборные провалили, непробившись даже в плей-офф. Украина заняла шестое место в отборочной группе, а Германия – пятое. Чего же от них ожидать в этот раз?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Греция 31.08 21:45 по МСК. Эстония #
Открыть доступ

Сборная Греции продолжает борьбу за выход в финальную часть Чемпионата мира
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Кипр 31.08 21:45 по МСК. Босния и Герцеговина #
Открыть доступ

Сборная Боснии отправляется на Кипр. Кто в этом противостоянии окажется победителем?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Норвегия 01.09 21:45 по МСК. Азербайджан #
Открыть доступ

Сборные Норвегии и Азербайджана уже не претендуют на выход в финальную часть Чемпионата мира, но матч между ними пропустить нельзя. Есть отличный вариант для выигрыша!
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Чехия 01.09 21:45 по МСК. Германия #
Открыть доступ

Сборная Германии в отборочном турнире не потеряла ни одного очка. Сможет ли Бундестим одержать очередную победу?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Грузия 02.09 19:00 по МСК. Ирландия #
Открыть доступ

Грузия в отборочном цикле до сих пор идет без побед. Станет ли поединок с Ирландией переломным?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Украина 02.09 21:45 по МСК. Турция #
Открыть доступ

В Харькове сборная Украины принимает Турцию. По поводу этого матча у нас есть особое мнение...
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Австрия U21 — Финляндия U21 прогноз профессионала на матч 01.09.17

В 21:20 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Австрия U21 – Финляндия U21, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 01-го сентября и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Австрия U21 сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Если футбольные клубы Австрия U21 и Финляндия U21 в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.6. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.9, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.2.

По меркам национального чемпионата Австрия U21 это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Австрия U21 является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Австрия U21 пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

За последние четыре недели футбольному клубу Финляндия U21 пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Финляндия U21 находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Финляндия U21 намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Финляндия U21 в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Австрия U21 и Финляндия U21, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Родез — Шамбли прогноз специалиста на матч 01.09.17
Хельмонд — Гоу Эхед Иглс прогноз профессионала на матч 01.09.17
Ставки на матч Китай – Узбекистан, прогноз на футбол от 31.08.17
Чили — Парагвай прогноз и ставки от специалиста 01.09.17
Талавера — Толедо прогноз и ставки от профессионала 31.08.17
Барыс — Торпедо прогноз профессионала 30.08.17
Прогнозы и ставки специалистов на матч Динамо Рига — Спартак Москва 31.08.17
Прогноз на матч Барыс — Торпедо от эксперта 30.08.17
Прогноз на матч Слован Братислава — Динамо Минск от эксперта 30.08.17
Салават Юлаев — Сочи прогноз профессионала 31.08.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 