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Тунис — ДР Конго: прогноз, ставки букмекера на матч. АФРИКА: Чемпионат мира — Квалификация 01.09.17

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Прогнозы на сегодня:
Парагвай футбол: Парагвай – Премьер Дивизион
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# Депортиво 31.08 02:00 по МСК. Cerro Porteno #
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Чемпионат Мира Квалификация, Азия футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Азия
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# Япония 31.08 13:35 по МСК. Австралия #
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Один из решающих матчей отбора в азиатской части квалификации ЧМ. Япония принимает Австралию
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# Германия 31.08 15:45 по МСК. Украина #
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Прогноз от наших экспертов
Тунис — ДР Конго: прогноз, ставки букмекера на матч. АФРИКА: Чемпионат мира — Квалификация 01.09.17

В последнем противостоянии Тунис – ДР Конго свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 01.09.2017 у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 23:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Тунис обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Если футбольные клубы Тунис и ДР Конго в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.5. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.85, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.4.

Футбольный клуб Тунис в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Тунис сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Тунис выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Тунис не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Последний матч футбольного клуба ДР Конго прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь ДР Конго находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК ДР Конго в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Хозяева матча Тунис – ДР Конго предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Тунис больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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