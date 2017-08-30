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170
|Депортиво
|31.08 02:00 по МСК.
|Cerro Porteno
Даем информацию по матчу Чемпионата Парагвая. Не пропустите хороший матч!
|Япония
|31.08 13:35 по МСК.
|Австралия
Один из решающих матчей отбора в азиатской части квалификации ЧМ. Япония принимает Австралию
|Германия
|31.08 15:45 по МСК.
|Украина
Поединок Германии и Украины откроет программу первого тура Чемпионата Европы по баскетболу в группе B. Свой предыдущий Евробаскет обе сборные провалили, непробившись даже в плей-офф. Украина заняла шестое место в отборочной группе, а Германия – пятое. Чего же от них ожидать в этот раз?
|Кипр
|31.08 21:45 по МСК.
|Босния и Герцеговина
Сборная Боснии отправляется на Кипр. Кто в этом противостоянии окажется победителем?
|Греция
|31.08 21:45 по МСК.
|Эстония
Сборная Греции продолжает борьбу за выход в финальную часть Чемпионата мира
|Уругвай
|01.09 02:00 по МСК.
|Аргентина
Хорхе Сампаоли дебютирует во главе сборной Аргентины
|Чехия
|01.09 21:45 по МСК.
|Германия
Сборная Германии в отборочном турнире не потеряла ни одного очка. Сможет ли Бундестим одержать очередную победу?
|Норвегия
|01.09 21:45 по МСК.
|Азербайджан
Сборные Норвегии и Азербайджана уже не претендуют на выход в финальную часть Чемпионата мира, но матч между ними пропустить нельзя. Есть отличный вариант для выигрыша!
|Грузия
|02.09 19:00 по МСК.
|Ирландия
Грузия в отборочном цикле до сих пор идет без побед. Станет ли поединок с Ирландией переломным?
|Украина
|02.09 21:45 по МСК.
|Турция
В Харькове сборная Украины принимает Турцию. По поводу этого матча у нас есть особое мнение...
|Уэльс
|02.09 21:45 по МСК.
|Австрия
Для Уэльса и Австрии наступает момент истины. Кому-то придется попрощаться с мечтами о ЧМ-2018
В современном футболе ежедневно проводится огромное количество матчей. Наши эксперты тщательно отбирают наиболее интересные противостояния, на которые предлагают свои прогнозы. Сегодня, когда в сети и СМИ появилось большое количество футбольных экспертов, которые предлагают свои прогнозы на футбол, найти действительно качественные и аргументированные прогнозы на этот вид спорта довольно непросто. Наш ресурс выгодно отличается тем, что здесь эксперты стараются предложить максимальный объем ставок на конкретный футбольный матч. Это и ставки на основные исходы матча, и ставки на статистику, и ставки на дополнительные исходы. Мы также рекомендуем на что именно следует обратить внимание во время ставок. Напомним, что сегодня букмекеры предлагают не только ставки на начала футбольного матча, но и ставки по ходу игры, так называемые лайв-ставки. Преимущество ставок по ходу игры заключается в том, что бетторы могут наблюдать за ходом матча, попутно делая ставки. Основываясь на наших прогнозах, бетторы могут выбрать более выгодные предложения букмекеров, чем те, которые они предлагали в доматчевых линиях. Таким образом, преимущества нашего ресурса очевидны, мы тоже любим футбол и привыкли реализовывать свое понимание этой игры в деньги. Так что, советуем не пропустить матч команды Чили и команды Парагвай, на который наши эксперты уже приготовили свои прогнозы. Напомним, что в этом матче будут встречаться лидеры чемпионата, команды, для которых оставшийся игровой отрезок будет очень непростым, поэтому интересный и бескомпромиссный футбол нам гарантирован.
Не каждый день случаются такие величайшие матчи в футболе, как противостояние команды Чили и команды Парагвай. Сейчас обе команды показывают просто великолепный футбол, а это означает, что сегодня болельщиков ждет настоящий футбольный триллер, так как цена поражения для одной из команд окажется очень высокой, скорее всего, повлечет за собой ряд кадровых изменений, начиная с менеджера, и заканчивая футболистами. Именно сегодняшний матч определит фаворита текущего сезона, команду, которая может стать чемпионом. Наши эксперты тщательно проанализировали предстоящий матч, несмотря на некоторый перекос в линии основных исходов, предлагаемых букмекерами, мы приняли решение обойтись без прогнозов на победителя матча, пусть каждый сам для себя решает, за победу какой команды болеть в этой игре, и в соответствии с этим – делает ставки. Наши же эксперты приняли решение сосредоточиться на статистических показателях, так как, тщательно изучив очные противостояния команды Чили и команды Парагвай, мы пришли к мнению, что в этом матче будет много интересного для ставок. Фигура главного арбитра матча тоже весьма любопытна, так как судья не самый лояльный, который привык не церемониться с грубиянами, невзирая на статус клубов и звездность футболистов. Кстати, этот арбитр недавно обслуживал матч с участием этих команд, и там цифры его статистики довольно-таки любопытные. Все это, а также наши мнения относительно того, как будут развиваться события в этом противостоянии, можно найти ниже. Советуем не пропустить этот интереснейший матч.
Непростое противостояние ожидает футбольных болельщиков. В чемпионате команда Чили и команда Парагвай продолжают решать свои турнирные задачи, поэтому победа в этом противостоянии имеет для обеих команд ключевое значение. В принципе, эксперты нашего ресурса согласны с букмекерами, которые видят фаворитами противостояния гостей. Команда Парагвай более опытна в играх концовки чемпионата, да и состав гостей более стабилен и сбалансирован. Хозяева поля в текущем чемпионате имеют неплохую статистику домашних матчей против клубов, занимающих верхние строчки турнирной таблицы, однако в этом матче все факторы указывают на то, что именно гости больше заслуживают победы. Поэтому наши эксперты прогнозируют победу команды Парагвай в этом матче. Исходя из этого, чтобы оба клуба играют в атакующий футбол, мы полагаем, что в этом матче будет забито много голов. Поэтому наш прогноз – тотал больше голов в матче, а также индивидуальный тотал гостей тоже на больше. Так как команды действуют в быстрой манере, то фолов в матче вряд ли будет много, да и общий тотал желтых карточек в этой игре явно завышен. Отсюда, эти два статистических параметра мы рассматриваем на меньше. Общий тотал угловых мы рассматриваем на больше, так как команда Чили и команда Парагвай много атакуют, причем, делают это не через центр, а флангами, это и приводит к большому количеству стандартов. Еще можно рассмотреть индивидуальный тотал угловых каждой команды на больше, так как игра обеих команд строится через фланговые запросы в надежде на больших нападающих.
В матче победу одержит Чили — 1.9, в матче победу одержит Парагвай — 4.2, будет ничья в матче — 3.6.
Сейчас, когда большинство футбольных чемпионатов выходит на финишную прямую, практически всем командам необходимо заботиться о том, чтобы стабильно набирать очки и укреплять свои позиции в турнирной таблице. В нижней части турнирной таблицы борьба идет такая же острая, как и среди команд, которые претендуют на чемпионство. Сейчас идет игра на выносливость, так как те футбольные клубы, которые продемонстрируют недостаточный уровень игры, окажутся в низшем дивизионе. А это существенно ударит по бюджету, особенно это касается маленьких футбольных клубов, для которых попадание в высший дивизион – не только существенный прорыв в игре, но и солидная прибавка к бюджету. Сейчас в прессе можно найти много статей о том, что маленькие клубы сетуют на скудный бюджет и невозможность на равных играть с лидерами чемпионата, в руках которых сосредоточены огромные ресурсы, позволяющие им иметь по несколько равноценных составов, в то время как маленькие клубы вынуждены играть практически одним составом весь сезон. Таковы реалии современного футбола. Однако некоторым из маленьких клубов удается не только показывать неплохой футбол, но и на равных противостоять более титулованным и богатым соперникам. И именно за это болельщики боготворят этот вид спорта.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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