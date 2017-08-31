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США — Коста-Рика: прогноз, ставки букмекера на матч. 02.09.17

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Прогнозы на сегодня:
Чемпионат Мира Квалификация, Азия футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Азия
до начала:
# Япония 31.08 13:35 по МСК. Австралия #
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Один из решающих матчей отбора в азиатской части квалификации ЧМ. Япония принимает Австралию
Чемпионат Европы Баскетбол: Чемпионат Европы
до начала:
# Германия 31.08 15:45 по МСК. Украина #
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Поединок Германии и Украины откроет программу первого тура Чемпионата Европы по баскетболу в группе B. Свой предыдущий Евробаскет обе сборные провалили, непробившись даже в плей-офф. Украина заняла шестое место в отборочной группе, а Германия – пятое. Чего же от них ожидать в этот раз?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Греция 31.08 21:45 по МСК. Эстония #
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Сборная Греции продолжает борьбу за выход в финальную часть Чемпионата мира
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Кипр 31.08 21:45 по МСК. Босния и Герцеговина #
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Сборная Боснии отправляется на Кипр. Кто в этом противостоянии окажется победителем?
Кубок мира Квалификация, КОНМЕБОЛ футбол: Кубок мира Квалификация, КОНМЕБОЛ
до начала:
# Уругвай 01.09 02:00 по МСК. Аргентина #
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Хорхе Сампаоли дебютирует во главе сборной Аргентины
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Норвегия 01.09 21:45 по МСК. Азербайджан #
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Сборные Норвегии и Азербайджана уже не претендуют на выход в финальную часть Чемпионата мира, но матч между ними пропустить нельзя. Есть отличный вариант для выигрыша!
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Чехия 01.09 21:45 по МСК. Германия #
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Сборная Германии в отборочном турнире не потеряла ни одного очка. Сможет ли Бундестим одержать очередную победу?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Грузия 02.09 19:00 по МСК. Ирландия #
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Грузия в отборочном цикле до сих пор идет без побед. Станет ли поединок с Ирландией переломным?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Украина 02.09 21:45 по МСК. Турция #
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В Харькове сборная Украины принимает Турцию. По поводу этого матча у нас есть особое мнение...
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Уэльс 02.09 21:45 по МСК. Австрия #
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Для Уэльса и Австрии наступает момент истины. Кому-то придется попрощаться с мечтами о ЧМ-2018
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Прогноз от наших экспертов
США — Коста-Рика: прогноз, ставки букмекера на матч. 02.09.17

02-го сентября состоится уже седьмое в истории противостояние клубов США – Коста-Рика. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба США, а вот игроки ФК Коста-Рика смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 01:55 по МСК.

Поставить на хозяев матча США – Коста-Рика можно по коэффициенту 1.85, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.4. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.5.

На своем поле футбольный клуб США не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому США находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас США в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Коста-Рика прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Коста-Рика сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Коста-Рика в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке США – Коста-Рика, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
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основатель проекта Betfaq

 