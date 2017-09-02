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Мозамбик — Кения прогноз специалиста 02.09.17

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Прогнозы на сегодня:
Чемпионат Мира Квалификация, Азия футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Азия
до начала:
# Япония 31.08 13:35 по МСК. Австралия #
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Один из решающих матчей отбора в азиатской части квалификации ЧМ. Япония принимает Австралию
Чемпионат Европы Баскетбол: Чемпионат Европы
до начала:
# Германия 31.08 15:45 по МСК. Украина #
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Поединок Германии и Украины откроет программу первого тура Чемпионата Европы по баскетболу в группе B. Свой предыдущий Евробаскет обе сборные провалили, непробившись даже в плей-офф. Украина заняла шестое место в отборочной группе, а Германия – пятое. Чего же от них ожидать в этот раз?
ВТА теннис: ВТА – Одиночные – Открытый чемпионат США
до начала:
# Янина Викмайер 31.08 18:00 по МСК. Кайя Канепи #
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Огорчит ли Канепи вновь бельгийку на Открытом чемпионате США?
Россия Хоккей: Россия – КХЛ
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# Динамо Р 31.08 19:30 по МСК. Спартак #
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В прошлом сезоне "Динамо" и "Спартак" были аутсайдерами Западной конференции, кому удалось сделать работу в правильном направлении?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Греция 31.08 21:45 по МСК. Эстония #
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Сборная Греции продолжает борьбу за выход в финальную часть Чемпионата мира
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Кипр 31.08 21:45 по МСК. Босния и Герцеговина #
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Сборная Боснии отправляется на Кипр. Кто в этом противостоянии окажется победителем?
Кубок мира Квалификация, КОНМЕБОЛ футбол: Кубок мира Квалификация, КОНМЕБОЛ
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# Уругвай 01.09 02:00 по МСК. Аргентина #
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Хорхе Сампаоли дебютирует во главе сборной Аргентины
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Чехия 01.09 21:45 по МСК. Германия #
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Сборная Германии в отборочном турнире не потеряла ни одного очка. Сможет ли Бундестим одержать очередную победу?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Норвегия 01.09 21:45 по МСК. Азербайджан #
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Сборные Норвегии и Азербайджана уже не претендуют на выход в финальную часть Чемпионата мира, но матч между ними пропустить нельзя. Есть отличный вариант для выигрыша!
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Грузия 02.09 19:00 по МСК. Ирландия #
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Грузия в отборочном цикле до сих пор идет без побед. Станет ли поединок с Ирландией переломным?
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# Украина 02.09 21:45 по МСК. Турция #
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В Харькове сборная Украины принимает Турцию. По поводу этого матча у нас есть особое мнение...
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Уэльс 02.09 21:45 по МСК. Австрия #
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Для Уэльса и Австрии наступает момент истины. Кому-то придется попрощаться с мечтами о ЧМ-2018
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Прогноз от наших экспертов
Мозамбик — Кения прогноз специалиста 02.09.17

Личная встреча между футбольными клубами Мозамбик и Кения назначена на 02-го сентября 2017 года и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Мозамбик. По Москве начало данной игры в 13:00.

Футбольный клуб Мозамбик среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 2. Ничейный результат оценен котировкой 3.4, а на ФК Кения выставили 3.87.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Мозамбик на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Мозамбик потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Мозамбик в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

После того, как футбольный клуб Кения выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Кения удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Мозамбик – Кения, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Кения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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