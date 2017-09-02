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Сибирь — Томь прогноз и ставки от профессионала 02.09.17

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Прогнозы на сегодня:
Чемпионат Мира Квалификация, Азия футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Азия
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# Япония 31.08 13:35 по МСК. Австралия #
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Один из решающих матчей отбора в азиатской части квалификации ЧМ. Япония принимает Австралию
Чемпионат Европы Баскетбол: Чемпионат Европы
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# Германия 31.08 15:45 по МСК. Украина #
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Поединок Германии и Украины откроет программу первого тура Чемпионата Европы по баскетболу в группе B. Свой предыдущий Евробаскет обе сборные провалили, непробившись даже в плей-офф. Украина заняла шестое место в отборочной группе, а Германия – пятое. Чего же от них ожидать в этот раз?
ВТА теннис: ВТА – Одиночные – Открытый чемпионат США
до начала:
# Янина Викмайер 31.08 18:00 по МСК. Кайя Канепи #
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Огорчит ли Канепи вновь бельгийку на Открытом чемпионате США?
Россия Хоккей: Россия – КХЛ
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# Динамо Р 31.08 19:30 по МСК. Спартак #
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В прошлом сезоне "Динамо" и "Спартак" были аутсайдерами Западной конференции, кому удалось сделать работу в правильном направлении?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Греция 31.08 21:45 по МСК. Эстония #
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Сборная Греции продолжает борьбу за выход в финальную часть Чемпионата мира
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Кипр 31.08 21:45 по МСК. Босния и Герцеговина #
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Сборная Боснии отправляется на Кипр. Кто в этом противостоянии окажется победителем?
Кубок мира Квалификация, КОНМЕБОЛ футбол: Кубок мира Квалификация, КОНМЕБОЛ
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# Уругвай 01.09 02:00 по МСК. Аргентина #
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Хорхе Сампаоли дебютирует во главе сборной Аргентины
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Чехия 01.09 21:45 по МСК. Германия #
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Сборная Германии в отборочном турнире не потеряла ни одного очка. Сможет ли Бундестим одержать очередную победу?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Норвегия 01.09 21:45 по МСК. Азербайджан #
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Сборные Норвегии и Азербайджана уже не претендуют на выход в финальную часть Чемпионата мира, но матч между ними пропустить нельзя. Есть отличный вариант для выигрыша!
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Грузия 02.09 19:00 по МСК. Ирландия #
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Грузия в отборочном цикле до сих пор идет без побед. Станет ли поединок с Ирландией переломным?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Украина 02.09 21:45 по МСК. Турция #
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В Харькове сборная Украины принимает Турцию. По поводу этого матча у нас есть особое мнение...
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# Уэльс 02.09 21:45 по МСК. Австрия #
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Для Уэльса и Австрии наступает момент истины. Кому-то придется попрощаться с мечтами о ЧМ-2018
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Прогноз от наших экспертов
Сибирь — Томь прогноз и ставки от профессионала 02.09.17

В 13:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Сибирь – Томь. Футбольный поединок запланировали на 02.09.2017, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.

Поставить на хозяев матча Сибирь – Томь можно по коэффициенту 1.95, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.1. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.45.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Сибирь использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Сибирь, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Сибирь выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Томь уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Томь практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Томь демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Сибирь – Томь являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
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основатель проекта Betfaq

 