Донкастер — Петерборо Юнайтед: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Англии 02.09.17

История противостояния Донкастер – Петерборо Юнайтед длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Донкастер одержал 51 победу, а на счету ФК Петерборо Юнайтед 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 02.09.2017 и по московскому времени его начало будет в 17:00.

Ставки на футбольную встречу Донкастер – Петерборо Юнайтед уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.8. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.3, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.8.

По меркам национального чемпионата Донкастер это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Донкастер является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Донкастер пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

Сейчас футбольный клуб Петерборо Юнайтед пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Петерборо Юнайтед одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Петерборо Юнайтед забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Хозяева матча Донкастер – Петерборо Юнайтед предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Донкастер больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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