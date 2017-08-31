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Уоллсол — Плимут: прогноз, ставки букмекера на матч. 02.09.17

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Прогноз от наших экспертов
Уоллсол — Плимут: прогноз, ставки букмекера на матч. 02.09.17

История противостояния Уоллсол – Плимут длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Уоллсол одержал 51 победу, а на счету ФК Плимут 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 02-го сентября и по московскому времени его начало будет в 17:00.

Гости футбольного поединка Уоллсол – Плимут получили коэффициент 4.2 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.6, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.9.

По меркам национального чемпионата Уоллсол это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Уоллсол является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Уоллсол пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Плимут построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Плимут выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Уоллсол – Плимут не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Уоллсол – Плимут, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Плимут.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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