Регистрация

Фонди — Монополи прогноз специалиста 02.09.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Кипр 31.08 21:45 по МСК. Босния и Герцеговина #
Открыть доступ

Сборная Боснии отправляется на Кипр. Кто в этом противостоянии окажется победителем?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Греция 31.08 21:45 по МСК. Эстония #
Открыть доступ

Сборная Греции продолжает борьбу за выход в финальную часть Чемпионата мира
Кубок мира Квалификация, КОНМЕБОЛ футбол: Кубок мира Квалификация, КОНМЕБОЛ
до начала:
# Уругвай 01.09 02:00 по МСК. Аргентина #
Открыть доступ

Хорхе Сампаоли дебютирует во главе сборной Аргентины
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Норвегия 01.09 21:45 по МСК. Азербайджан #
Открыть доступ

Сборные Норвегии и Азербайджана уже не претендуют на выход в финальную часть Чемпионата мира, но матч между ними пропустить нельзя. Есть отличный вариант для выигрыша!
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Чехия 01.09 21:45 по МСК. Германия #
Открыть доступ

Сборная Германии в отборочном турнире не потеряла ни одного очка. Сможет ли Бундестим одержать очередную победу?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Грузия 02.09 19:00 по МСК. Ирландия #
Открыть доступ

Грузия в отборочном цикле до сих пор идет без побед. Станет ли поединок с Ирландией переломным?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Украина 02.09 21:45 по МСК. Турция #
Открыть доступ

В Харькове сборная Украины принимает Турцию. По поводу этого матча у нас есть особое мнение...
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Уэльс 02.09 21:45 по МСК. Австрия #
Открыть доступ

Для Уэльса и Австрии наступает момент истины. Кому-то придется попрощаться с мечтами о ЧМ-2018
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Фонди — Монополи прогноз специалиста 02.09.17

Хозяев матча Фонди – Монополи 02.09.2017 ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 19:30 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Фонди – Монополи, выставив коэффициент 2 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 3.87, а поставить на ничью возможно по 3.4.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Фонди отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Фонди еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Фонди пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

На выезде футбольный клуб Монополи выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Монополи выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Монополи добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Фонди – Монополи, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Кабо-Верде — Южная Африка прогноз специалиста 01.09.17
Прогнозы и ставки специалистов на матч ЦРФСО — Динамо СПб 2 01.09.17
Прогнозы и ставки специалистов на матч Казахстан — Черногория 01.09.17
Словакия — Словения: прогноз, ставки букмекера на матч. 01.09.17
Сызрань-2003 — КамАЗ прогноз специалиста 01.09.17
КХЛ. Прогноз на матч Автомобилист — Куньлунь РС 01.09.17
Ставки на матч Витязь Подольск – Югра, прогноз на КХЛ от 01.09.17
Ставки на матч Салават Юлаев – Сочи, прогноз на КХЛ от 31.08.17
Прогноз на матч Слован Братислава — Сибирь. Рекомендуемые ставки от экспертов 01.09.17
Прогнозы и ставки специалистов на матч Динамо Рига — Спартак Москва 31.08.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 