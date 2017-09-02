Гремио — Спорт Ресифи: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Бразилии 02.09.17

История противостояния Гремио – Спорт Ресифи длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Гремио одержал 51 победу, а на счету ФК Спорт Ресифи 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 02.09.2017 и по московскому времени его начало будет в 22:00.

Гости поединка Гремио – Спорт Ресифи от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.1. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.95, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.45.

На своем поле футбольный клуб Гремио не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Гремио находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Гремио в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Спорт Ресифи. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Спорт Ресифи продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Спорт Ресифи крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Учитывая сильную игру хозяев матча Гремио – Спорт Ресифи на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Спорт Ресифи, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

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