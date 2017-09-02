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Сенегал — Буркина-Фасо прогноз и ставки от специалиста 02.09.17

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Кубок мира Квалификация, КОНМЕБОЛ футбол: Кубок мира Квалификация, КОНМЕБОЛ
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# Уругвай 01.09 02:00 по МСК. Аргентина #
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Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Норвегия 01.09 21:45 по МСК. Азербайджан #
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# Чехия 01.09 21:45 по МСК. Германия #
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# Грузия 02.09 19:00 по МСК. Ирландия #
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# Украина 02.09 21:45 по МСК. Турция #
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# Уэльс 02.09 21:45 по МСК. Австрия #
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Прогноз от наших экспертов
Сенегал — Буркина-Фасо прогноз и ставки от специалиста 02.09.17

02.09.2017 футбольному клубу Сенегал на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Буркина-Фасо. По Москве данная игра стартует в 23:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Если футбольные клубы Сенегал и Буркина-Фасо в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.45. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.95, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.1.

В прошлом поединке футбольного клуба Сенегал основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Сенегал будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Сенегал есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

Футбольный клуб Буркина-Фасо имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Буркина-Фасо демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Буркина-Фасо продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Буркина-Фасо в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Учитывая статистику личных встреч Сенегал – Буркина-Фасо, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Буркина-Фасо еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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