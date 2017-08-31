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|Норвегия
|01.09 21:45 по МСК.
|Азербайджан
Сборные Норвегии и Азербайджана уже не претендуют на выход в финальную часть Чемпионата мира, но матч между ними пропустить нельзя. Есть отличный вариант для выигрыша!
|Чехия
|01.09 21:45 по МСК.
|Германия
Сборная Германии в отборочном турнире не потеряла ни одного очка. Сможет ли Бундестим одержать очередную победу?
|Грузия
|02.09 19:00 по МСК.
|Ирландия
Грузия в отборочном цикле до сих пор идет без побед. Станет ли поединок с Ирландией переломным?
|Украина
|02.09 21:45 по МСК.
|Турция
В Харькове сборная Украины принимает Турцию. По поводу этого матча у нас есть особое мнение...
|Уэльс
|02.09 21:45 по МСК.
|Австрия
Для Уэльса и Австрии наступает момент истины. Кому-то придется попрощаться с мечтами о ЧМ-2018
Современный футбол представлен большим количеством ярких команд, в составах которых выступает огромное количество перспективных молодых футболистов, которые своими активными действиями на футбольном поле стараются пробить себе дорогу в топ-клубы современного футбола. У одних футболистов это получается, у других – нет, однако их старания привносят огромный вклад в развитие современного футбола, делая его динамичным, результативным и непредсказуемым. В составах команды США и команды Коста-Рика, которые будут определять сильнейшего в очном противостоянии, тоже есть перспективная молодежь. Эти футболисты уже успели заявить о себе не только на уровне клубных соревнований, но и на уровне сборных. В нынешнем чемпионате команда США и команда Коста-Рика хоть и находятся в числе клубов, которые имеют шансы на завоевание высоких мест в турнирной таблице по итогам чемпионата, вряд ли могут прыгнуть выше головы. Поэтому им нет необходимости демонстрировать защитную игру в очном матче. Напомним, что оба клуба в нынешнем сезоне отличаются хорошей атакой, действующей стремительно и мобильно. По мнению экспертов нашего портала, в этом матче нас ждет атакующий футбол, так как лидеры обеих команд постараются проявить себя в надежде на то, что их заметят скауты ведущих футбольных клубов. Да и очная статистика противостояний этих команд говорит о том, что нас ждет веселый футбол. Поэтому наши эксперты советуют всем любителям футбола воспользоваться нашими прогнозами и не пропустить этот интереснейший матч.
Для прогнозирования футбольных матчей мало оперировать только статистическими данными. На результаты матчей, а также на статистику оказывает влияние большое количество факторов. Погода, судейство, текущая форма футболистов, их взаимоотношения с менеджером, важность последующих матчей и турнирные задачи – и это лишь небольшой список факторов, которые могут полностью изменить ход матча. Именно поэтому эксперты нашего портала перед составлением своих прогнозов на тот или иной футбольный матч, всегда тщательно изучают, анализируют и проверяют каждый факт, касаемо предстоящего футбольного противостояния. Так было и с матчем команды США и команды Коста-Рика, которые многие эксперты уже успели окрестить одним из центральных матчей предстоящего тура чемпионата. Мы согласны, что сейчас команда США и команда Коста-Рика, действительно, показывают интересный футбол высокого уровня, и при определенных раскладах такая игра способна обеспечить командам успех по итогам нынешнего сезона. Однако до конца чемпионата клубам еще предстоит сыграть достаточно матчей, причем, как показывает календарь, соперники у команд будут не самыми простыми. Да, клубы, которые ведут борьбу за выживание, иной раз способны преподнести самые неожиданные сюрпризы, так что, футболисты и менеджеры команды США и команды Коста-Рика должны быть готовы ко всему. Относительно сегодняшнего матча, мы полагаем, что будет нешуточная борьба, а вот в отношении того, кому удастся одержать верх, а также более детальные прогнозы на статистику – все это можно найти в нашем описании ниже. Всем удачных ставок и отличного футбольного вечера.
Букмекеры и эксперты нашего ресурса практически не сомневаются в том, что в матче команды США и команды Коста-Рика хозяева поля не будут иметь никаких проблем со своими соперниками. Команды разделяет в турнирной таблице практически пропасть, и если хозяева поля имеют отличные шансы на то, чтобы закрепиться в верхней части турнирной таблицы, то у гостей практически нет даже теоретических шансов на сохранение прописки в чемпионате на будущий год. Команда Коста-Рика оказалась одной из худших команд чемпионата, поэтому справедливо находится в числе команд, которые замыкают турнирную таблицу. А вот команда США в текущем чемпионате показала отличный командный футбол, во втором круге клуб заиграл еще более расковано и свободно, а в родных стенах команда действует очень мощно. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на победу хозяев поля, а также на то, что команда США пробьет заявленную фору. Мощная игра хозяев в атаке способствует большому количеству голов в их исполнении. Наши эксперты полагают, что в этом матче команда США тоже будет действовать в атакующем стиле, поэтому общий тотал голов и индивидуальный тотал голов хозяев поля мы рекомендуем играть на больше. Индивидуальный тотал угловых команды США, а также фору хозяев поля по этому статистическому показателю мы тоже рассматриваем, обилие атак, которыми славятся хозяева, всегда приводят к большому количеству стандартов в исполнении футболистов команды США, скорее всего, так же будет и в этом матче. Нарушений правил и желтых карточек должно быть немного, так как футболистам незачем грубить, когда исход матча и так ясен.
Матч закончится триумфом США — 2, ничья в матче — 3.4, матч закончится триумфом Коста-Рика — 3.87.
Современный футбол – это огромное количество матчей, которые ежедневно радуют болельщиков футболом высшего качества. Ежегодно уровень футбола растет. Появляется много новых футбольных команд, а академии дарят миру новых звезд, привносящих в футбол много нового, отчего этот вид спорта становится более динамичным, а противостояния футбольных команд более зрелищными. Сегодня современный футбол взял курс на омоложение, в составах большинства команд лидерами являются футболисты, которым еще нет 25-лет. При этом это не просто зеленые юнцы, которым эксперты мирового футбола пророчат блестящее будущее, а вполне сформированные футболисты, способные в ответственные моменты игры принимать трудные решения и брать игру в свои руки. Да и сам футбол сильно изменился, сегодня редко какая команда играя от обороны, наоборот, в мировом футболе сейчас модно действовать открыто, непрерывно атакуя ворота соперника большими силами. От этого современный футбол только выигрывает, так как матчи становятся более зрелищными и результативными, что только на руку нашим экспертам и любителям футбола.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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