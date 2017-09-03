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|Испания
|01.09 17:45 по МСК.
|Черногория
Действующий чемпион Европы - сборная Испании, в игру вступает на второй игровой день, и снова начнет Евробаскет с поединка с балканской командой. В этот раз ею является Черногория, которая достаточно уверенно смотрелась в квалификации к чемпионату. На прошлом Евробаскете “красная фурия” стартовала с поединка против сербов, в итоге проиграв 70:80. Чего же ожидать от этого матча?
|Vityaz Podolsk
|01.09 19:30 по МСК.
|Югра
Старт командам не очень удался. "Витязь" или "Югра", кто смог сделать правильные выводы?
|Чехия
|01.09 21:45 по МСК.
|Германия
Сборная Германии в отборочном турнире не потеряла ни одного очка. Сможет ли Бундестим одержать очередную победу?
|Норвегия
|01.09 21:45 по МСК.
|Азербайджан
Сборные Норвегии и Азербайджана уже не претендуют на выход в финальную часть Чемпионата мира, но матч между ними пропустить нельзя. Есть отличный вариант для выигрыша!
|Грузия
|02.09 19:00 по МСК.
|Ирландия
Грузия в отборочном цикле до сих пор идет без побед. Станет ли поединок с Ирландией переломным?
|Украина
|02.09 21:45 по МСК.
|Турция
В Харькове сборная Украины принимает Турцию. По поводу этого матча у нас есть особое мнение...
|Уэльс
|02.09 21:45 по МСК.
|Австрия
Для Уэльса и Австрии наступает момент истины. Кому-то придется попрощаться с мечтами о ЧМ-2018
В 15:30 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Волендам – Камбур, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 03.09.2017 и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Волендам сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Самый большой коэффициент в матче Волендам – Камбур идет на гостей и составляет 4.2, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.6. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.9.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Волендам не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Волендам уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Камбур прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Камбур сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Камбур в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Так как хозяева поединка Волендам – Камбур сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Волендам.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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