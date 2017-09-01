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Ерв — Старт прогноз и ставки от профессионала 03.09.17

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Прогнозы на сегодня:
Чемпионат Европы Баскетбол: Чемпионат Европы
до начала:
# Испания 01.09 17:45 по МСК. Черногория #
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Действующий чемпион Европы - сборная Испании, в игру вступает на второй игровой день, и снова начнет Евробаскет с поединка с балканской командой. В этот раз ею является Черногория, которая достаточно уверенно смотрелась в квалификации к чемпионату. На прошлом Евробаскете “красная фурия” стартовала с поединка против сербов, в итоге проиграв 70:80. Чего же ожидать от этого матча?
Россия Хоккей: Россия – КХЛ
до начала:
# Vityaz Podolsk 01.09 19:30 по МСК. Югра #
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Старт командам не очень удался. "Витязь" или "Югра", кто смог сделать правильные выводы?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Чехия 01.09 21:45 по МСК. Германия #
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Сборная Германии в отборочном турнире не потеряла ни одного очка. Сможет ли Бундестим одержать очередную победу?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Норвегия 01.09 21:45 по МСК. Азербайджан #
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Сборные Норвегии и Азербайджана уже не претендуют на выход в финальную часть Чемпионата мира, но матч между ними пропустить нельзя. Есть отличный вариант для выигрыша!
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Грузия 02.09 19:00 по МСК. Ирландия #
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Грузия в отборочном цикле до сих пор идет без побед. Станет ли поединок с Ирландией переломным?
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
до начала:
# Украина 02.09 21:45 по МСК. Турция #
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В Харькове сборная Украины принимает Турцию. По поводу этого матча у нас есть особое мнение...
Чемпионат Мира Квалификация, Европа футбол: Чемпионат Мира Квалификация, Европа
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# Уэльс 02.09 21:45 по МСК. Австрия #
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Для Уэльса и Австрии наступает момент истины. Кому-то придется попрощаться с мечтами о ЧМ-2018
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Прогноз от наших экспертов
Ерв — Старт прогноз и ставки от профессионала 03.09.17

В 16:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Ерв – Старт, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 03-го сентября и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Ерв сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Букмекеры считают фаворитом поединка Ерв – Старт гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.4. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.85, а на ничейный результат можно поставить по 3.5.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Ерв существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Ерв проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Ерв никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Старт уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Старт практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Старт демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Ерв и Старт, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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основатель проекта Betfaq

 