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170
|Испания
|01.09 17:45 по МСК.
|Черногория
Действующий чемпион Европы - сборная Испании, в игру вступает на второй игровой день, и снова начнет Евробаскет с поединка с балканской командой. В этот раз ею является Черногория, которая достаточно уверенно смотрелась в квалификации к чемпионату. На прошлом Евробаскете “красная фурия” стартовала с поединка против сербов, в итоге проиграв 70:80. Чего же ожидать от этого матча?
|Vityaz Podolsk
|01.09 19:30 по МСК.
|Югра
Старт командам не очень удался. "Витязь" или "Югра", кто смог сделать правильные выводы?
|Чехия
|01.09 21:45 по МСК.
|Германия
Сборная Германии в отборочном турнире не потеряла ни одного очка. Сможет ли Бундестим одержать очередную победу?
|Норвегия
|01.09 21:45 по МСК.
|Азербайджан
Сборные Норвегии и Азербайджана уже не претендуют на выход в финальную часть Чемпионата мира, но матч между ними пропустить нельзя. Есть отличный вариант для выигрыша!
|Грузия
|02.09 19:00 по МСК.
|Ирландия
Грузия в отборочном цикле до сих пор идет без побед. Станет ли поединок с Ирландией переломным?
|Украина
|02.09 21:45 по МСК.
|Турция
В Харькове сборная Украины принимает Турцию. По поводу этого матча у нас есть особое мнение...
|Уэльс
|02.09 21:45 по МСК.
|Австрия
Для Уэльса и Австрии наступает момент истины. Кому-то придется попрощаться с мечтами о ЧМ-2018
Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 03-го сентября 2017 года, так как именно в этот день на поле сойдутся Стреммен и Эльверум. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Эльверум сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Стреммен. Начало данной игры произойдет в 16:00 по московскому времени.
Букмекеры считают фаворитом поединка Стреммен – Эльверум гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.3. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.8, а на ничейный результат можно поставить по 3.8.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Стреммен не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Стреммен уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Эльверум постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Стреммен – Эльверум, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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основатель проекта Betfaq