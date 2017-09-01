Балканы Заря — Арсенал-Киев прогноз профессионала 03.09.17

История противостояния Балканы Заря – Арсенал-Киев длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Балканы Заря одержал 51 победу, а на счету ФК Арсенал-Киев 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 03-го сентября 2017 года и по московскому времени его начало будет в 18:00.

Букмекеры считают фаворитом поединка Балканы Заря – Арсенал-Киев гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.3. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.8, а на ничейный результат можно поставить по 3.8.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Балканы Заря отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Балканы Заря еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Балканы Заря пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

За последние четыре недели футбольному клубу Арсенал-Киев пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Арсенал-Киев находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Арсенал-Киев намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Арсенал-Киев в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Балканы Заря – Арсенал-Киев встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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