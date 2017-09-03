Волынь — Оболонь-Бровар: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Украины 03.09.17

Главный арбитр матча Волынь – Оболонь-Бровар в 18:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 03.09.2017 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Оболонь-Бровар на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Оболонь-Бровар – девять против двух.

Гости поединка Волынь – Оболонь-Бровар от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.3. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.8, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.8.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Волынь существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Волынь проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Волынь никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

За последние четыре недели футбольному клубу Оболонь-Бровар пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Оболонь-Бровар находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Оболонь-Бровар намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Оболонь-Бровар в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Ставить на матч Волынь – Оболонь-Бровар лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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