Колос Ковалевка — Ингулец прогноз и ставки от профессионала 03.09.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 03-го сентября, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Колос Ковалевка и Ингулец. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Колос Ковалевка, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 18:00.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Колос Ковалевка – Ингулец коэффициент на победу гостей просел до 4.4. На ничью он остался неизменным — 3.5, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.85.

Две недели назад футбольный клуб Колос Ковалевка получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Колос Ковалевка из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Колос Ковалевка выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Колос Ковалевка – Ингулец у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Сейчас футбольный клуб Ингулец пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Ингулец одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Ингулец забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Колос Ковалевка и Ингулец, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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