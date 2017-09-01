Рух Винники — Сумы прогноз и ставки от специалиста 03.09.17

В 18:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Рух Винники – Сумы, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 03-го сентября 2017 года и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Рух Винники сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Ставки на футбольную встречу Рух Винники – Сумы уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.8. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.3, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.8.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Рух Винники слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Рух Винники был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Рух Винники выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Футбольный клуб Сумы имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Сумы демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Сумы продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Сумы в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Учитывая сильную игру хозяев матча Рух Винники – Сумы на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Сумы, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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