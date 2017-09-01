Бассано Виртус — Равенна прогноз и ставки от профессионала 03.09.17

История противостояния Бассано Виртус – Равенна длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Бассано Виртус одержал 51 победу, а на счету ФК Равенна 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 03-го сентября 2017 года и по московскому времени его начало будет в 19:30.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Бассано Виртус – Равенна, занизив на них коэффициент до 1.9. Поставить на ничью можно по 3.6, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.2.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Бассано Виртус существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Бассано Виртус проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Бассано Виртус никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Последний матч футбольного клуба Равенна прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Равенна находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Равенна в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Хозяева матча Бассано Виртус – Равенна предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Бассано Виртус больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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