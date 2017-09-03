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|Норвегия
|01.09 21:45 по МСК.
|Азербайджан
Сборные Норвегии и Азербайджана уже не претендуют на выход в финальную часть Чемпионата мира, но матч между ними пропустить нельзя. Есть отличный вариант для выигрыша!
|Чехия
|01.09 21:45 по МСК.
|Германия
Сборная Германии в отборочном турнире не потеряла ни одного очка. Сможет ли Бундестим одержать очередную победу?
|Грузия
|02.09 19:00 по МСК.
|Ирландия
Грузия в отборочном цикле до сих пор идет без побед. Станет ли поединок с Ирландией переломным?
|Украина
|02.09 21:45 по МСК.
|Турция
В Харькове сборная Украины принимает Турцию. По поводу этого матча у нас есть особое мнение...
|Уэльс
|02.09 21:45 по МСК.
|Австрия
Для Уэльса и Австрии наступает момент истины. Кому-то придется попрощаться с мечтами о ЧМ-2018
История противостояния Фералписало – Ренате длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Фералписало одержал 51 победу, а на счету ФК Ренате 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 03.09.2017 и по московскому времени его начало будет в 19:30.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Фералписало – Ренате, занизив на них коэффициент до 1.8. Поставить на ничью можно по 3.8, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.3.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Фералписало существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Фералписало проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Фералписало никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Ренате. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Ренате продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Ренате крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
Так как хозяева поединка Фералписало – Ренате сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Фералписало.
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