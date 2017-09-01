Греция — Бельгия: прогноз, ставки букмекера на матч. ЕВРОПА: Чемпионат мира 03.09.17

03-го сентября 2017 года состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Греция – Бельгия. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Греция, а вот игроки ФК Бельгия смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 21:45 по МСК.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Греция – Бельгия коэффициент на победу гостей просел до 3.87. На ничью он остался неизменным — 3.4, а на победу хозяев матча он немного вырос до 2.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Греция слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Греция был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Греция выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

В этом сезоне у футбольного клуба Бельгия совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Бельгия находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Бельгия выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Бельгия в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Учитывая статистику личных встреч Греция – Бельгия, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Бельгия еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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