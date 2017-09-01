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|Грузия
|02.09 19:00 по МСК.
|Ирландия
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|Украина
|02.09 21:45 по МСК.
|Турция
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|Уэльс
|02.09 21:45 по МСК.
|Австрия
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03 сентября состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Латвия – Швейцария. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Латвия, а вот игроки ФК Швейцария смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 21:45 по МСК.
Футбольный клуб Латвия среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.85. Ничейный результат оценен котировкой 3.5, а на ФК Швейцария выставили 4.4.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Латвия отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Латвия еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Латвия пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
Футбольный клуб Швейцария имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Швейцария демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Швейцария продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Швейцария в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.
Ставить на матч Латвия – Швейцария лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
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